https://ria.ru/20240921/bayden-1973939361.html

Байден встретится с лидерами Австралии, Индии и Японии

Байден встретится с лидерами Австралии, Индии и Японии - РИА Новости, 21.09.2024

Байден встретится с лидерами Австралии, Индии и Японии

Президент США Джо Байден встретится в родном Делавэре с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD, Белый дом заявлял о намерении главы Штатов поднять... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:18

2024-09-21T00:18

2024-09-21T00:18

в мире

джо байден

россия

япония

австралия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится в родном Делавэре с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD, Белый дом заявлял о намерении главы Штатов поднять вопрос о противодействии сотрудничеству России и Северной Кореи, а пресса возмущалась, что контакты пройдут в закрытом режиме. Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии. Двусторонние встречи с лидерами пройдут в закрытом от журналистов формате в штате Делавэр, где живет Байден. В Белом доме говорили, что для американского лидера важно привезти коллег "к себе домой". Журналисты высказали разочарование тем, что этот прием "не увидит мир". Ассоциация корреспондентов Белого дома назвала подобный подход "недопустимым". Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем. В Белом доме заявляли, что в ходе предстоящих встреч будет обсуждаться сотрудничество Москвы и Пхеньяна и противодействие ему. В администрации считают взаимодействие РФ и КНДР опасным для Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240920/mask-1973746031.html

https://ria.ru/20240919/bayden-1973719321.html

https://ria.ru/20240917/bayden-1973236532.html

россия

япония

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, россия, япония, австралия