https://ria.ru/20240921/avariya-1973990251.html

В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек

В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек - РИА Новости, 21.09.2024

В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек

Два грузовика столкнулись на федеральногюй трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области, один водитель погиб, сообщает пресс-служба Управления МЧС по... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:14

2024-09-21T14:14

2024-09-21T15:17

происшествия

авто

валдайский район

новгородская область

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на федеральногюй трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области, один водитель погиб, сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону.Уточняется, что ДТП произошло в субботу в 12:00 на 403 километре трассы "Россия" в Валдайском районе. 55-летний водитель грузового автомобиля "FAW", двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем "MAN", ехавшим в Москву."В результате ДТП водитель автомобиля "МAN" погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля "FAW" с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Валдайский многопрофильный центр им. Л.Г. Соколова",- говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трасса в сторону Москвы перекрыта, организовано реверсивное движение.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС.

https://ria.ru/20240430/gruzovik-1943178361.html

валдайский район

новгородская область

санкт-петербург

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происшествия, авто, валдайский район, новгородская область, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)