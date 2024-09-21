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В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек - РИА Новости, 21.09.2024
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14:14 21.09.2024 (обновлено: 15:17 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/avariya-1973990251.html
В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек
В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек - РИА Новости, 21.09.2024
В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек
Два грузовика столкнулись на федеральногюй трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области, один водитель погиб, сообщает пресс-служба Управления МЧС по... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:14
2024-09-21T15:17
происшествия
авто
валдайский район
новгородская область
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на федеральногюй трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области, один водитель погиб, сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону.Уточняется, что ДТП произошло в субботу в 12:00 на 403 километре трассы "Россия" в Валдайском районе. 55-летний водитель грузового автомобиля "FAW", двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем "MAN", ехавшим в Москву."В результате ДТП водитель автомобиля "МAN" погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля "FAW" с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Валдайский многопрофильный центр им. Л.Г. Соколова",- говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трасса в сторону Москвы перекрыта, организовано реверсивное движение.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС.
https://ria.ru/20240430/gruzovik-1943178361.html
валдайский район
новгородская область
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происшествия, авто, валдайский район, новгородская область, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Валдайский район, Новгородская область, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб человек

МЧС: в Новгородской области столкнулись два грузовика, погиб водитель

© Фото : Госавтоинспекция Новгородской области/ВКонтактеМесто ДТП, где два грузовика столкнулись на федеральной трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области. 21 сентября 2024
Место ДТП, где два грузовика столкнулись на федеральной трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Госавтоинспекция Новгородской области/ВКонтакте
Место ДТП, где два грузовика столкнулись на федеральной трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области. 21 сентября 2024
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на федеральногюй трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области, один водитель погиб, сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону.
Уточняется, что ДТП произошло в субботу в 12:00 на 403 километре трассы "Россия" в Валдайском районе. 55-летний водитель грузового автомобиля "FAW", двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем "MAN", ехавшим в Москву.
"В результате ДТП водитель автомобиля "МAN" погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля "FAW" с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Валдайский многопрофильный центр им. Л.Г. Соколова",- говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трасса в сторону Москвы перекрыта, организовано реверсивное движение.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС.
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ПроисшествияАвтоВалдайский районНовгородская областьСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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