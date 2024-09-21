Стало известно, какую сумму получат чешские фирмы для постройки блоков АЭС
Фиала: Чешские фирмы при постройке АЭС "Дукованы" получат заказы на $10,6 млрд
© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция "Дукованы" в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. Чешские фирмы при строительстве южнокорейской компанией KHNP новых блоков на АЭС "Дукованы" получат заказы примерно на 240 миллиардов крон (около 10,6 миллиарда долларов), заявил после переговоров с находящимся с визитом в Чехии южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем чешский премьер Петр Фиала.
В июле правительство Чехии объявило победителем тендера на строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" южнокорейскую компанию KHNP. Одним из главных условий для победителя тендера было привлечение к активному участию в процессе строительства чешских фирм.
"Корейская сторона заявила, что степень участия чешских компаний в строительстве блоков будет составлять до 60% работ. Я верю, что мы сможем достичь этой общей цели. Но чешские компании не должны воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Они со своей стороны должны приложить усилия, чтобы представить лучшее предложение, которое будет конкурентоспособным. Они должны использовать свой опыт предыдущих контрактов, будь то работа над созданием АЭС "Темелин" или строительство станций в соседних странах", - сказал Фиала.
В настоящее время в Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и "Темелин". Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.