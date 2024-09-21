https://ria.ru/20240921/aes-1973948421.html

Стало известно, какую сумму получат чешские фирмы для постройки блоков АЭС

Стало известно, какую сумму получат чешские фирмы для постройки блоков АЭС - РИА Новости, 21.09.2024

Стало известно, какую сумму получат чешские фирмы для постройки блоков АЭС

Чешские фирмы при строительстве южнокорейской компанией KHNP новых блоков на АЭС "Дукованы" получат заказы примерно на 240 миллиардов крон (около 10,6 миллиарда РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:23

2024-09-21T04:23

2024-09-21T14:41

в мире

чехия

петр фиала

юн сок ель

аэс темелин

ввэр-1000

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973992737_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_07d8d057f610d1cadd2ad5fd3be6f466.jpg

ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. Чешские фирмы при строительстве южнокорейской компанией KHNP новых блоков на АЭС "Дукованы" получат заказы примерно на 240 миллиардов крон (около 10,6 миллиарда долларов), заявил после переговоров с находящимся с визитом в Чехии южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем чешский премьер Петр Фиала. В июле правительство Чехии объявило победителем тендера на строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" южнокорейскую компанию KHNP. Одним из главных условий для победителя тендера было привлечение к активному участию в процессе строительства чешских фирм. "Корейская сторона заявила, что степень участия чешских компаний в строительстве блоков будет составлять до 60% работ. Я верю, что мы сможем достичь этой общей цели. Но чешские компании не должны воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Они со своей стороны должны приложить усилия, чтобы представить лучшее предложение, которое будет конкурентоспособным. Они должны использовать свой опыт предыдущих контрактов, будь то работа над созданием АЭС "Темелин" или строительство станций в соседних странах", - сказал Фиала. В настоящее время в Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и "Темелин". Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.

https://ria.ru/20240717/chehija-1960259183.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, петр фиала, юн сок ель, аэс темелин, ввэр-1000