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Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции - РИА Новости, 20.09.2024
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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
16:04 20.09.2024 (обновлено: 16:11 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zhestyannikov-1973864774.html
Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции
Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции - РИА Новости, 20.09.2024
Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции
Закрепить положительную статистику миграции в Вологодскую область помогут рост зарплаты, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:04
2024-09-20T16:11
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Закрепить положительную статистику миграции в Вологодскую область помогут рост зарплаты, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые высокопроизводительные места, считает спикер Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. В первом полугодии текущего года регион показал миграционную убыль почти на семьсот человек. Показатель нестабильный. Например, в прошлом году в Вологодскую область приезжали жить и работать чаще, чем уезжали. По мнению Жестянникова, основные слагаемые успеха, следующие: рост заработной платы, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые высокопроизводительные места. По всем трем аспектам активно работает команда избранного губернатора Георгия Филимонова. В регионе действует стратегия, нацеленная на перспективу. Одновременно требуется заполнять освободившиеся ниши после ухода иностранных партнеров, а также менять подход к обучению детей. "Региону, чтобы развиваться, нужен другой уровень квалификации и знаний, поэтому сейчас образовательные треки перестраиваются. Создаются профильные классы по сильным сторонам экономики – АПК, химия, инженерия, лесной комплекс. Высокопроизводительные места в будущем будут заняты сегодняшними школьниками. Важно и то, что зарплата у них в перспективе будет высокой", - цитирует пресс-служба регионального парламента Жестянникова. Другой показатель, который влияет на принятие решения остаться или уехать, – это инфраструктура. Спикер ЗСО объясняет, что вологжане вполне закономерно проводят параллели с Москвой и Санкт-Петербургом, выбирая для жизни столицы. В то же время Вологодская область уже сейчас способна конкурировать с другими регионами. Здесь есть отличные дороги, активно строятся школы и детские сады, средняя стоимость квадратного метра жилья одна из самых низких по северо-западу. "Высокие технологии, создание рабочих мест, обновление инфраструктуры – те направления, которые мы должны перезагрузить в регионе, чтобы повлиять на ситуацию с оттоком людей. Сейчас мы привлекаем федеральные деньги, которые открывают большие возможности. В этой связи я не вижу больших проблем, если мы правильно будем идти к намеченной цели. Москва и Санкт-Петербург рядом. Хочешь в Москву съездить – съезди, погуляй и вернись обратно. Здесь у тебя работа, жилье, семья. Здесь - твое место силы", - заключил Жестянников.
https://ria.ru/20240919/filimonov-1973710310.html
https://ria.ru/20240919/zaem-1973605232.html
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сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов

Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Закрепить положительную статистику миграции в Вологодскую область помогут рост зарплаты, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые высокопроизводительные места, считает спикер Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
В первом полугодии текущего года регион показал миграционную убыль почти на семьсот человек. Показатель нестабильный. Например, в прошлом году в Вологодскую область приезжали жить и работать чаще, чем уезжали.
По мнению Жестянникова, основные слагаемые успеха, следующие: рост заработной платы, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые высокопроизводительные места. По всем трем аспектам активно работает команда избранного губернатора Георгия Филимонова. В регионе действует стратегия, нацеленная на перспективу. Одновременно требуется заполнять освободившиеся ниши после ухода иностранных партнеров, а также менять подход к обучению детей.
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"Региону, чтобы развиваться, нужен другой уровень квалификации и знаний, поэтому сейчас образовательные треки перестраиваются. Создаются профильные классы по сильным сторонам экономики – АПК, химия, инженерия, лесной комплекс. Высокопроизводительные места в будущем будут заняты сегодняшними школьниками. Важно и то, что зарплата у них в перспективе будет высокой", - цитирует пресс-служба регионального парламента Жестянникова.
Другой показатель, который влияет на принятие решения остаться или уехать, – это инфраструктура. Спикер ЗСО объясняет, что вологжане вполне закономерно проводят параллели с Москвой и Санкт-Петербургом, выбирая для жизни столицы. В то же время Вологодская область уже сейчас способна конкурировать с другими регионами. Здесь есть отличные дороги, активно строятся школы и детские сады, средняя стоимость квадратного метра жилья одна из самых низких по северо-западу.
"Высокие технологии, создание рабочих мест, обновление инфраструктуры – те направления, которые мы должны перезагрузить в регионе, чтобы повлиять на ситуацию с оттоком людей. Сейчас мы привлекаем федеральные деньги, которые открывают большие возможности. В этой связи я не вижу больших проблем, если мы правильно будем идти к намеченной цели. Москва и Санкт-Петербург рядом. Хочешь в Москву съездить – съезди, погуляй и вернись обратно. Здесь у тебя работа, жилье, семья. Здесь - твое место силы", - заключил Жестянников.
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Вологодская областьСергей ЖестянниковГеоргий Филимонов
 
 
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