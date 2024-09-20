https://ria.ru/20240920/zhestyannikov-1973864774.html

Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции

Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции - РИА Новости, 20.09.2024

Жестянников рассказал, как закрепить положительную статистику миграции

Закрепить положительную статистику миграции в Вологодскую область помогут рост зарплаты, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:04

2024-09-20T16:04

2024-09-20T16:11

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Закрепить положительную статистику миграции в Вологодскую область помогут рост зарплаты, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые высокопроизводительные места, считает спикер Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. В первом полугодии текущего года регион показал миграционную убыль почти на семьсот человек. Показатель нестабильный. Например, в прошлом году в Вологодскую область приезжали жить и работать чаще, чем уезжали. По мнению Жестянникова, основные слагаемые успеха, следующие: рост заработной платы, достойный уровень социально-трудовых гарантий и новые высокопроизводительные места. По всем трем аспектам активно работает команда избранного губернатора Георгия Филимонова. В регионе действует стратегия, нацеленная на перспективу. Одновременно требуется заполнять освободившиеся ниши после ухода иностранных партнеров, а также менять подход к обучению детей. "Региону, чтобы развиваться, нужен другой уровень квалификации и знаний, поэтому сейчас образовательные треки перестраиваются. Создаются профильные классы по сильным сторонам экономики – АПК, химия, инженерия, лесной комплекс. Высокопроизводительные места в будущем будут заняты сегодняшними школьниками. Важно и то, что зарплата у них в перспективе будет высокой", - цитирует пресс-служба регионального парламента Жестянникова. Другой показатель, который влияет на принятие решения остаться или уехать, – это инфраструктура. Спикер ЗСО объясняет, что вологжане вполне закономерно проводят параллели с Москвой и Санкт-Петербургом, выбирая для жизни столицы. В то же время Вологодская область уже сейчас способна конкурировать с другими регионами. Здесь есть отличные дороги, активно строятся школы и детские сады, средняя стоимость квадратного метра жилья одна из самых низких по северо-западу. "Высокие технологии, создание рабочих мест, обновление инфраструктуры – те направления, которые мы должны перезагрузить в регионе, чтобы повлиять на ситуацию с оттоком людей. Сейчас мы привлекаем федеральные деньги, которые открывают большие возможности. В этой связи я не вижу больших проблем, если мы правильно будем идти к намеченной цели. Москва и Санкт-Петербург рядом. Хочешь в Москву съездить – съезди, погуляй и вернись обратно. Здесь у тебя работа, жилье, семья. Здесь - твое место силы", - заключил Жестянников.

https://ria.ru/20240919/filimonov-1973710310.html

https://ria.ru/20240919/zaem-1973605232.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, георгий филимонов