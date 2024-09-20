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Украина живет по плану Б, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 20.09.2024 (обновлено: 15:11 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973850138.html
Украина живет по плану Б, заявил Зеленский
Украина живет по плану Б, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.09.2024
Украина живет по плану Б, заявил Зеленский
Владимир Зеленский, комментируя наличие "плана Б" на случай отказа президента США Джо Байдена поддержать его так называемый "план победы", заявил, что Украина... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:10
2024-09-20T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
джо байден
еврокомиссия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя наличие "плана Б" на случай отказа президента США Джо Байдена поддержать его так называемый "план победы", заявил, что Украина уже живет по этому запасному плану. Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. "Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве, который транслировал YouTube-канал Еврокомиссии. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html
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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, еврокомиссия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, США
Украина живет по плану Б, заявил Зеленский

Зеленский: Украина живет по плану Б в ожидании одобрения "плана победы" от США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя наличие "плана Б" на случай отказа президента США Джо Байдена поддержать его так называемый "план победы", заявил, что Украина уже живет по этому запасному плану.
Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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"Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве, который транслировал YouTube-канал Еврокомиссии.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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