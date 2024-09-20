https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973850138.html

Украина живет по плану Б, заявил Зеленский

Украина живет по плану Б, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.09.2024

Украина живет по плану Б, заявил Зеленский

Владимир Зеленский, комментируя наличие "плана Б" на случай отказа президента США Джо Байдена поддержать его так называемый "план победы", заявил, что Украина... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:10

2024-09-20T15:10

2024-09-20T15:11

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя наличие "плана Б" на случай отказа президента США Джо Байдена поддержать его так называемый "план победы", заявил, что Украина уже живет по этому запасному плану. Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. "Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве, который транслировал YouTube-канал Еврокомиссии. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html

https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html

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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, еврокомиссия, вооруженные силы украины, сша