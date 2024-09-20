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"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 20.09.2024 (обновлено: 17:14 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса
"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса - РИА Новости, 20.09.2024
"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса
Украинская армия должна покинуть территорию на юге Донбасса из-за сложного положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:44
2024-09-20T17:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинская армия должна покинуть территорию на юге Донбасса из-за сложного положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической. Повторяю еще раз: я думаю, что украинцы должны понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений", — призвал он.Как отметил аналитик, российские войска активно продвигаются западнее освобожденной Красногоровки и по направлению к городу Курахово. По мнению эксперта, очень скоро они могут дойти до Кураховского водохранилища.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.В Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для украинских войск.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240920/kiev-1973840997.html
https://ria.ru/20240920/svo-1973863987.html
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"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса

Меркурис: ВСУ должны срочно вывести войска из южного Донбасса

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинская армия должна покинуть территорию на юге Донбасса из-за сложного положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической. Повторяю еще раз: я думаю, что украинцы должны понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений", — призвал он.
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Как отметил аналитик, российские войска активно продвигаются западнее освобожденной Красногоровки и по направлению к городу Курахово. По мнению эксперта, очень скоро они могут дойти до Кураховского водохранилища.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.
В Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для украинских войск.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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