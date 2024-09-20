https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html

"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса

"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса - РИА Новости, 20.09.2024

"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса

Украинская армия должна покинуть территорию на юге Донбасса из-за сложного положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:44

2024-09-20T16:44

2024-09-20T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

нато

киев

россия

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинская армия должна покинуть территорию на юге Донбасса из-за сложного положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической. Повторяю еще раз: я думаю, что украинцы должны понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений", — призвал он.Как отметил аналитик, российские войска активно продвигаются западнее освобожденной Красногоровки и по направлению к городу Курахово. По мнению эксперта, очень скоро они могут дойти до Кураховского водохранилища.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.В Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для украинских войск.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240920/kiev-1973840997.html

https://ria.ru/20240920/svo-1973863987.html

украина

великобритания

киев

россия

донбасс

красногоровка

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, нато, киев, россия, днр, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красногоровка, сергей шойгу, донецк