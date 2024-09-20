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"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса
"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса - РИА Новости, 20.09.2024
"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса
Украинская армия должна покинуть территорию на юге Донбасса из-за сложного положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:44
2024-09-20T16:44
2024-09-20T17:14
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинская армия должна покинуть территорию на юге Донбасса из-за сложного положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической. Повторяю еще раз: я думаю, что украинцы должны понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений", — призвал он.Как отметил аналитик, российские войска активно продвигаются западнее освобожденной Красногоровки и по направлению к городу Курахово. По мнению эксперта, очень скоро они могут дойти до Кураховского водохранилища.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.В Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для украинских войск.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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"Без промедлений": на Западе призвали ВСУ покинуть юг Донбасса
Меркурис: ВСУ должны срочно вывести войска из южного Донбасса