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Шольц и Зеленский проведут встречу на Генассамблее ООН, пишут СМИ

Шольц и Зеленский проведут встречу на Генассамблее ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

Шольц и Зеленский проведут встречу на Генассамблее ООН, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут в понедельник встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T23:06

2024-09-20T23:06

2024-09-20T23:06

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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут в понедельник встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в немецком правительстве. "Федеральный канцлер Олаф Шольц встретится с... Зеленским во время своей поездки в Нью-Йорк в понедельник", - говорится в сообщении. На этот же день у канцлера ФРГ запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, уточняется в публикации. Шольц отправится в Нью-Йорк в субботу, в США канцлер пробудет три дня. Зеленский ранее сообщил в своем Telegram-канале, что якобы уже полностью подготовлен план победы Украины, его он намерен представить на генассамблее ООН в США. В августе он заявлял, что этот план содержит и мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Ранее Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине. Шольц также сказал, что и он, и Зеленский согласны в необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240612/pomosch-1952336849.html

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