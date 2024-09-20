https://ria.ru/20240920/vitrina-1973456462.html

Витрина товаров "Сделано в Санкт-Петербурге" появилась на Ozon

Витрина товаров "Сделано в Санкт-Петербурге" появилась на Ozon - РИА Новости, 20.09.2024

Витрина товаров "Сделано в Санкт-Петербурге" появилась на Ozon

Предприниматели, которые производят товары в северной столице, смогут разместить их на специальной витрине Ozon "Сделано в Санкт-Петербурге", сообщает... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

санкт-петербург

ozon

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Предприниматели, которые производят товары в северной столице, смогут разместить их на специальной витрине Ozon "Сделано в Санкт-Петербурге", сообщает пресс-служба маркетплейса.Интернет-магазин запустил новую региональную витрину совместно с центром "Мой бизнес" (СПб ГБУ "ЦРПП") при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Проект реализуется в рамках программы поддержки отечественных товаров "Сделано в России".На витрине уже представлено более 20 тысяч товаров от петербургских продавцов. Ассортимент будет постоянно расширяться. Разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством – для этого необходимо подать заявку через центры "Мой бизнес" в регионе.Ozon в сотрудничестве с региональными властями и центрами "Мой бизнес" начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из Москвы, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской, Ульяновской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа, Карелии, Башкортостана, Марий Эл."Уже на старте на витрине представлено множество разнообразных товаров - мы видим, что у локальных производителей есть интерес к платформе. Уверены, что в будущем количество таких витрин будет только расти", - сказал заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.Развивать свой город может каждый житель, считает директор центра "Мой бизнес" Санкт-Петербург (СПб ГБУ "ЦРПП") Лев Кузнецов."Для этого необходимо поддерживать предпринимателей Санкт-Петербурга и при сопоставимом качестве приобретать товары петербургских производителей", — добавил он.В Санкт-Петербурге реализованы проекты по поддержке городских брендов и один из инструментов поддержки продвижения локальных производителей является совместный с Ozon проект "Сделано в Санкт-Петербурге", реализуемый в приложении маркетплейса в виде специального раздела.

https://ria.ru/20240918/vitrina-1973411274.html

https://ria.ru/20240912/ozon-1972352809.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, ozon, бренд сделано в россии (made in russia)