https://ria.ru/20240920/ukraina-1973802450.html

СМИ: фон дер Ляйен объявит о выделении Украине кредита в 35 миллиардов евро

СМИ: фон дер Ляйен объявит о выделении Украине кредита в 35 миллиардов евро - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: фон дер Ляйен объявит о выделении Украине кредита в 35 миллиардов евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе её визита в Киев объявит о выделении Украине кредита в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:44

2024-09-20T12:44

2024-09-20T12:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

урсула фон дер ляйен

владимир путин

паоло джентилони

евросоюз

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе её визита в Киев объявит о выделении Украине кредита в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по предоставлению Киеву 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных российских активов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отправилась в Киев, чтобы объявить о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по привлечению 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских государственных активов", - говорится в публикации. По данным издания, сумма в 35 миллиардов евро представляет собой компромисс, позволяющий США вступить в сделку позже. Ранее Financial Times писало, что Евросоюз готовится привлечь для Киева новые кредиты на сумму до 40 миллиардов евро без участия США, желая обойти вето Венгрии на продление заморозки активов России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240831/evropa-1969701761.html

https://ria.ru/20240808/lyayen-1964855934.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

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россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир путин, паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия, g7