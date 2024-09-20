https://ria.ru/20240920/ukraina-1973774715.html

В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине

В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине - РИА Новости, 20.09.2024

В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине

Западные СМИ и политики на международных конференциях не пытаются подвергать никакому сомнению свои заявления по ситуации на Украине, Западу стоит подумать о... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:23

2024-09-20T10:23

2024-09-20T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

олаф шольц

нуман куртулмуш

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Западные СМИ и политики на международных конференциях не пытаются подвергать никакому сомнению свои заявления по ситуации на Украине, Западу стоит подумать о реалистичности своей позиции и задаться рядом вопросов, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Попадаем ли мы в информационную ловушку, когда речь идет об Украине. Не удивительно... Проблема заключается в том, что мы не слышим достаточно контраргументов в западных публикациях или на конференциях высокого уровня, где собираются западные и украинские чиновники. Пришло время для Запада хорошенько подумать..., а СМИ нужно проверять предположения и задавать сложные вопросы", - говорится в статье издания. Автор предлагает западным политикам и СМИ задуматься над такими вопросами, как, например, "может ли вообще Киев одержать победу в конфликте?", "ставятся ли под вопрос основные суждения стратегии Запада?", и отмечает, что существует множество доказательств обратного. Деттмер отмечает, что на данный момент мало кто из западных лидеров открыто говорит о том, что ситуация на Украине "безнадежна" и так не может дальше продолжаться, и, хотя, некоторые "бормочут о возможности переговоров" в частном порядке, открыто о такой необходимости заявляет только канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом обычные украинцы задаются вопросами, подвергающими сомнению заявления Запада, ежедневно, отмечает издание. Многие жители Украины видят недостаток честности со стороны западных партнеров и требуют прозрачности в вопросе западной поддержки и просят признать, если какие-то страны на самом деле не могут помогать Киеву, хотя обычно говорят об обратном, пишет издание. "Западу нужно быть честными в вопросе того, что возможно, а что нет, и в соответствии с этим строить свою политику. А СМИ играют в этом важную роль", - добавляет автор материала. Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html

https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, россия, олаф шольц, нуман куртулмуш, владимир зеленский, верховная рада украины