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В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973774715.html
В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине
В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине - РИА Новости, 20.09.2024
В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине
Западные СМИ и политики на международных конференциях не пытаются подвергать никакому сомнению свои заявления по ситуации на Украине, Западу стоит подумать о... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:23
2024-09-20T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
олаф шольц
нуман куртулмуш
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Западные СМИ и политики на международных конференциях не пытаются подвергать никакому сомнению свои заявления по ситуации на Украине, Западу стоит подумать о реалистичности своей позиции и задаться рядом вопросов, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Попадаем ли мы в информационную ловушку, когда речь идет об Украине. Не удивительно... Проблема заключается в том, что мы не слышим достаточно контраргументов в западных публикациях или на конференциях высокого уровня, где собираются западные и украинские чиновники. Пришло время для Запада хорошенько подумать..., а СМИ нужно проверять предположения и задавать сложные вопросы", - говорится в статье издания. Автор предлагает западным политикам и СМИ задуматься над такими вопросами, как, например, "может ли вообще Киев одержать победу в конфликте?", "ставятся ли под вопрос основные суждения стратегии Запада?", и отмечает, что существует множество доказательств обратного. Деттмер отмечает, что на данный момент мало кто из западных лидеров открыто говорит о том, что ситуация на Украине "безнадежна" и так не может дальше продолжаться, и, хотя, некоторые "бормочут о возможности переговоров" в частном порядке, открыто о такой необходимости заявляет только канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом обычные украинцы задаются вопросами, подвергающими сомнению заявления Запада, ежедневно, отмечает издание. Многие жители Украины видят недостаток честности со стороны западных партнеров и требуют прозрачности в вопросе западной поддержки и просят признать, если какие-то страны на самом деле не могут помогать Киеву, хотя обычно говорят об обратном, пишет издание. "Западу нужно быть честными в вопросе того, что возможно, а что нет, и в соответствии с этим строить свою политику. А СМИ играют в этом важную роль", - добавляет автор материала. Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html
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в мире, украина, киев, россия, олаф шольц, нуман куртулмуш, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Олаф Шольц, Нуман Куртулмуш, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Европе призвали Запад задуматься о своей позиции по Украине

Politico: Западу пора подумать о реалистичности своей позиции по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и Евросоюза в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Западные СМИ и политики на международных конференциях не пытаются подвергать никакому сомнению свои заявления по ситуации на Украине, Западу стоит подумать о реалистичности своей позиции и задаться рядом вопросов, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
"Попадаем ли мы в информационную ловушку, когда речь идет об Украине. Не удивительно... Проблема заключается в том, что мы не слышим достаточно контраргументов в западных публикациях или на конференциях высокого уровня, где собираются западные и украинские чиновники. Пришло время для Запада хорошенько подумать..., а СМИ нужно проверять предположения и задавать сложные вопросы", - говорится в статье издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Запад засылает на Украину "чумную бациллу"
08:00
Автор предлагает западным политикам и СМИ задуматься над такими вопросами, как, например, "может ли вообще Киев одержать победу в конфликте?", "ставятся ли под вопрос основные суждения стратегии Запада?", и отмечает, что существует множество доказательств обратного. Деттмер отмечает, что на данный момент мало кто из западных лидеров открыто говорит о том, что ситуация на Украине "безнадежна" и так не может дальше продолжаться, и, хотя, некоторые "бормочут о возможности переговоров" в частном порядке, открыто о такой необходимости заявляет только канцлер ФРГ Олаф Шольц.
При этом обычные украинцы задаются вопросами, подвергающими сомнению заявления Запада, ежедневно, отмечает издание. Многие жители Украины видят недостаток честности со стороны западных партнеров и требуют прозрачности в вопросе западной поддержки и просят признать, если какие-то страны на самом деле не могут помогать Киеву, хотя обычно говорят об обратном, пишет издание.
"Западу нужно быть честными в вопросе того, что возможно, а что нет, и в соответствии с этим строить свою политику. А СМИ играют в этом важную роль", - добавляет автор материала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники
08:00
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Россия сделала все для победы Украины
16 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияОлаф ШольцНуман КуртулмушВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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