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Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину
Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину - РИА Новости, 20.09.2024
Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла с визитом на Украину. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:33
2024-09-20T08:33
2024-09-20T08:33
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла с визитом на Украину. Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. "Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - написала глава ЕК в своем аккаунте в соцсети X. Она ранее сообщила, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Всего, по ее словам, ЕС выделил Украине с 2022 года 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность. РФ не раз называла заморозку ее активов в ЕС воровством.
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Цены на нефть, Украина, Киев, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину