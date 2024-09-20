https://ria.ru/20240920/ukraina-1973755489.html

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину - РИА Новости, 20.09.2024

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла с визитом на Украину. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:33

2024-09-20T08:33

2024-09-20T08:33

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла с визитом на Украину. Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. "Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - написала глава ЕК в своем аккаунте в соцсети X. Она ранее сообщила, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Всего, по ее словам, ЕС выделил Украине с 2022 года 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность. РФ не раз называла заморозку ее активов в ЕС воровством.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973602198.html

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