https://ria.ru/20240920/transport-1973908029.html

Между Москвой и Минском запустят еще одну "Ласточку"

Между Москвой и Минском запустят еще одну "Ласточку" - РИА Новости, 20.09.2024

Между Москвой и Минском запустят еще одну "Ласточку"

Новая пара поездов "Ласточка" будет курсировать с 1 ноября между Москвой и Минском, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:38

2024-09-20T18:38

2024-09-20T19:09

москва

калининград

дмитрий мезенцев

белорусская железная дорога

ржд

олег белозеров

минск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936546394_0:192:2797:1765_1920x0_80_0_0_d933f408c10e6a435a6a62bc836e9f9d.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новая пара поездов "Ласточка" будет курсировать с 1 ноября между Москвой и Минском, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Было подтверждено, что с 1 ноября выходит на маршрут новая пара поездов "Ласточка", рассмотрены вопросы расширения объемов пассажирского движения между приграничными регионами Беларуси и России. Важно, что уже ведется работа по определению этапов строительства высокоскоростной магистрали Москва-Минск", - заявил Мезенцев по итогам встречи председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова и начальника Белорусской железной дороги Валерия Веренича.В секретариате Союзного государства напомнили, что сейчас из Москвы в Минск и обратно ежедневно отправляются две "Ласточки". С 1 ноября в дополнение к ним назначается ещё одна "Ласточка" № 719/720, которая будет отправляться из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям, из Минска – по субботам, воскресеньям и понедельникам.Кроме того, в рамках развития маршрутной сети между государствами с 25 октября назначается дополнительный пассажирский поезд №251/252 Санкт-Петербург – Минск. Он будет отправляться по отдельным датам.Увеличится частота курсирования ряда поездов, следующих в Калининград транзитом через Белоруссию: ежедневными станут поезда №79/80 Санкт-Петербург – Калининград и №147/148 Москва – Калининград.Будут организованы новые беспересадочные вагоны формирования холдинга "РЖД" и Белорусской железной дороги в сообщении Калининград – Минеральные Воды, Калининград – Мурманск, Смоленск – Санкт-Петербург и Минск – Мурманск.Приграничные пригородные перевозкиУже возобновлены приграничные пригородные перевозки железнодорожным транспортом по маршрутам Великие Луки – Полоцк, Новосокольники – Полоцк, Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.В ближайшее время планируется организовать перевозки между другими крупными административными центрами сопредельных территорий."Количество пассажиров в сообщении между Россией и Белоруссией в январе-августе 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, составив почти 2 млн человек. При этом почти четверть пассажиров выбрали для своих поездок скоростные поезда "Ласточка", - отметили в секретариате.Грузовые перевозкиЧто касается грузоперевозок между Россией и Белоруссией, то по итогам 2023 года они выросли почти на 34% и превысили 46 миллионов тонн."За 8 месяцев текущего года сохраняется положительная динамика по перевозкам белорусских экспортных грузов", - отметили в секретариате.

https://ria.ru/20240829/ekspert-1969313257.html

https://ria.ru/20240909/rzhd-1971593529.html

москва

калининград

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, калининград, дмитрий мезенцев, белорусская железная дорога, ржд, олег белозеров, минск, в мире