https://ria.ru/20240920/terakt-1973873157.html

Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров

Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров - РИА Новости, 20.09.2024

Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров

Россия обеспокоена и осуждает подлую террористическую кибератаку с использованием пейджеров, произошедшую на улицах Ливана, заявила председатель Совета... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:29

2024-09-20T16:29

2024-09-20T16:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена и осуждает подлую террористическую кибератаку с использованием пейджеров, произошедшую на улицах Ливана, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании IV Евразийского женского форума соответствующую тему поднял вице-спикер СФ Константин Косачев. Он выразил уверенность, что все присутствующие на мероприятии разделяют эмоции и сопереживают пострадавшим. "Считаю, что мы не могли не сказать на площадке нашего международного форума о происходящей эскалации на Ближнем Востоке, о нашей обеспокоенности ракетными ударами по Ливану. И, конечно, не могли не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведенную на улицах городов Ливана. Атаку подлую, неизбирательную, от которой пострадали тысячи ни в чем не повинных людей, в том числе, дети", - сказала Матвиенко. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. -0-

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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в мире, ливан, россия, израиль, валентина матвиенко, константин косачев, мария захарова, совет федерации рф, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане