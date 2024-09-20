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Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров - РИА Новости, 20.09.2024
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16:29 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/terakt-1973873157.html
Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров
Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров - РИА Новости, 20.09.2024
Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров
Россия обеспокоена и осуждает подлую террористическую кибератаку с использованием пейджеров, произошедшую на улицах Ливана, заявила председатель Совета... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:29
2024-09-20T16:29
в мире
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мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена и осуждает подлую террористическую кибератаку с использованием пейджеров, произошедшую на улицах Ливана, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании IV Евразийского женского форума соответствующую тему поднял вице-спикер СФ Константин Косачев. Он выразил уверенность, что все присутствующие на мероприятии разделяют эмоции и сопереживают пострадавшим. "Считаю, что мы не могли не сказать на площадке нашего международного форума о происходящей эскалации на Ближнем Востоке, о нашей обеспокоенности ракетными ударами по Ливану. И, конечно, не могли не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведенную на улицах городов Ливана. Атаку подлую, неизбирательную, от которой пострадали тысячи ни в чем не повинных людей, в том числе, дети", - сказала Матвиенко. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. -0-
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, россия, израиль, валентина матвиенко, константин косачев, мария захарова, совет федерации рф, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Матвиенко осудила теракт в Ливане с использованием пейджеров

Матвиенко: Россия обеспокоена кибератакой с использованием пейджеров в Ливане

© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена и осуждает подлую террористическую кибератаку с использованием пейджеров, произошедшую на улицах Ливана, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании IV Евразийского женского форума соответствующую тему поднял вице-спикер СФ Константин Косачев. Он выразил уверенность, что все присутствующие на мероприятии разделяют эмоции и сопереживают пострадавшим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
"Считаю, что мы не могли не сказать на площадке нашего международного форума о происходящей эскалации на Ближнем Востоке, о нашей обеспокоенности ракетными ударами по Ливану. И, конечно, не могли не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведенную на улицах городов Ливана. Атаку подлую, неизбирательную, от которой пострадали тысячи ни в чем не повинных людей, в том числе, дети", - сказала Матвиенко.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров
Вчера, 08:00
 
В миреЛиванРоссияИзраильВалентина МатвиенкоКонстантин КосачевМария ЗахароваСовет Федерации РФХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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