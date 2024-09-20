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Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ - РИА Новости, 20.09.2024
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09:24 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/sud-1973761779.html
Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ
Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ - РИА Новости, 20.09.2024
Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ
Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:24
2024-09-20T09:24
экономика
санкт-петербург
ленинградская область
нью-йорк (город)
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства против банка ВТБ, связанные с блокировкой средств на его коррсчете в JPMorgan, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления окружного арбитражного суда пока не опубликованы. JPMorgan Chase оспаривал в кассационном суде июньское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску ВТБ, американскому банку запрещено инициировать разбирательства против ВТБ, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда в результате блокировки средств в размере около 440 миллионов долларов на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan. JPMorgan также запрещено заявлять ходатайства и иски, которые препятствуют тому, чтобы российский банк судился с бывшим американским партнером. Арбитражный суд Петербурга также обязал JPMorgan Chase прекратить разбирательство против ВТБ в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Если этот судебный запрет будет нарушен, с JPMorgan в пользу ВТБ взыскивается 500 миллионов долларов, определил арбитражный суд Петербурга. На рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находится иск ВТБ о взыскании денежных средств с банка JPMorgan Chase и его структур, слушания назначены на 16 октября. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Речь идет о взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения международных санкций к нему.
https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html
https://ria.ru/20240503/ekonomika-1943611597.html
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, нью-йорк (город), санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нью-Йорк (город), Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ

Суд отклонил жалобу JPMorgan на запрет инициировать разбирательства против ВТБ

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства против банка ВТБ, связанные с блокировкой средств на его коррсчете в JPMorgan, следует из материалов дела.
"Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления окружного арбитражного суда пока не опубликованы.
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29 апреля, 12:48
JPMorgan Chase оспаривал в кассационном суде июньское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску ВТБ, американскому банку запрещено инициировать разбирательства против ВТБ, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда в результате блокировки средств в размере около 440 миллионов долларов на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan.
JPMorgan также запрещено заявлять ходатайства и иски, которые препятствуют тому, чтобы российский банк судился с бывшим американским партнером.
Арбитражный суд Петербурга также обязал JPMorgan Chase прекратить разбирательство против ВТБ в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Если этот судебный запрет будет нарушен, с JPMorgan в пользу ВТБ взыскивается 500 миллионов долларов, определил арбитражный суд Петербурга.
На рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находится иск ВТБ о взыскании денежных средств с банка JPMorgan Chase и его структур, слушания назначены на 16 октября. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Речь идет о взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения международных санкций к нему.
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