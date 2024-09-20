https://ria.ru/20240920/sud-1973761779.html

Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ

Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ - РИА Новости, 20.09.2024

Суд не разрешил JPMorgan Chase инициировать разбирательства против ВТБ

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:24

2024-09-20T09:24

2024-09-20T09:24

экономика

санкт-петербург

ленинградская область

нью-йорк (город)

санкции в отношении россии

реакция на санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102912/52/1029125203_0:0:4112:2314_1920x0_80_0_0_c5372b5f05cb64d74dc9eaf6a104a66f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства против банка ВТБ, связанные с блокировкой средств на его коррсчете в JPMorgan, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления окружного арбитражного суда пока не опубликованы. JPMorgan Chase оспаривал в кассационном суде июньское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску ВТБ, американскому банку запрещено инициировать разбирательства против ВТБ, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда в результате блокировки средств в размере около 440 миллионов долларов на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan. JPMorgan также запрещено заявлять ходатайства и иски, которые препятствуют тому, чтобы российский банк судился с бывшим американским партнером. Арбитражный суд Петербурга также обязал JPMorgan Chase прекратить разбирательство против ВТБ в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Если этот судебный запрет будет нарушен, с JPMorgan в пользу ВТБ взыскивается 500 миллионов долларов, определил арбитражный суд Петербурга. На рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находится иск ВТБ о взыскании денежных средств с банка JPMorgan Chase и его структур, слушания назначены на 16 октября. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Речь идет о взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения международных санкций к нему.

https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html

https://ria.ru/20240503/ekonomika-1943611597.html

санкт-петербург

ленинградская область

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург, ленинградская область, нью-йорк (город), санкции в отношении россии, реакция на санкции