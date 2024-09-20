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"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973933453.html
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 20.09.2024
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой
Украинские войска не способны остановить наступление российской армии из-за нехватки ресурсов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:37
2024-09-20T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
сергей шойгу
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска не способны остановить наступление российской армии из-за нехватки ресурсов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских", — отметил он.По словам эксперта, российские войска продолжают двигаться вперед, в том числе и на Красноармейском (Украинское название — Покровском) направлении. Джонсон полагает, что это лишь вопрос времени, когда падет город."Россия продвигается все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом", — резюмировал аналитик.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240920/krym-1973923162.html
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в мире, украина, донбасс, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой

Джонсон: ВСУ не хватает ресурсов, чтобы остановить наступление ВС РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска не способны остановить наступление российской армии из-за нехватки ресурсов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских", — отметил он.
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По словам эксперта, российские войска продолжают двигаться вперед, в том числе и на Красноармейском (Украинское название — Покровском) направлении. Джонсон полагает, что это лишь вопрос времени, когда падет город.
"Россия продвигается все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом", — резюмировал аналитик.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСергей ШойгуЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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