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Семья, награжденная орденом "Родительская слава", воспитала 18 детей - РИА Новости, 20.09.2024
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15:58 20.09.2024 (обновлено: 16:31 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/semya-1973863695.html
Семья, награжденная орденом "Родительская слава", воспитала 18 детей
Семья, награжденная орденом "Родительская слава", воспитала 18 детей - РИА Новости, 20.09.2024
Семья, награжденная орденом "Родительская слава", воспитала 18 детей
Семья Климентовых из Сальского района Ростовской области, которую президент наградил медалью ордена "Родительская слава", воспитала 18 детей, рассказал... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:58
2024-09-20T16:31
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости. Семья Климентовых из Сальского района Ростовской области, которую президент наградил медалью ордена "Родительская слава", воспитала 18 детей, рассказал губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. "Светлана Владимировна и Алексей Сергеевич в браке 30 лет и воспитали 18 детей: шесть родных и 12 приемных", — написал он. По словам губернатора, отец семейства, Алексей Сергеевич, — настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сандата. Мать, Светлана Владимировна, на безвозмездной основе исполняет обязанности руководителя детского церковного хора, воспитывает детей и занимается общественной деятельностью. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о присвоении многодетным матерям из 12 регионов звания "мать-героиня" и награждении семей орденом "Родительская слава" и медалью этого ордена. Как отметил Голубев, в Ростовской области орденом награждены десять семей, а медалью — еще семь.
https://ria.ru/20240919/putin-1973636447.html
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сальский район, ростовская область, россия, василий голубев, георгий победоносец, общество
Хорошие новости, Сальский район, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Георгий Победоносец, Общество
Семья, награжденная орденом "Родительская слава", воспитала 18 детей

Ростовская семья, награжденная орденом "Родительская слава", воспитала 18 детей

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиСемья Климентовых из Сальского района Ростовской области, награжденная указом президента России медалью ордена "Родительская слава"
Семья Климентовых из Сальского района Ростовской области, награжденная указом президента России медалью ордена Родительская слава - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Семья Климентовых из Сальского района Ростовской области, награжденная указом президента России медалью ордена "Родительская слава"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости. Семья Климентовых из Сальского района Ростовской области, которую президент наградил медалью ордена "Родительская слава", воспитала 18 детей, рассказал губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
«
"Светлана Владимировна и Алексей Сергеевич в браке 30 лет и воспитали 18 детей: шесть родных и 12 приемных", — написал он.
По словам губернатора, отец семейства, Алексей Сергеевич, — настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сандата. Мать, Светлана Владимировна, на безвозмездной основе исполняет обязанности руководителя детского церковного хора, воспитывает детей и занимается общественной деятельностью.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о присвоении многодетным матерям из 12 регионов звания "мать-героиня" и награждении семей орденом "Родительская слава" и медалью этого ордена. Как отметил Голубев, в Ростовской области орденом награждены десять семей, а медалью — еще семь.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям
19 сентября, 14:01
 
Хорошие новостиСальский районРостовская областьРоссияВасилий ГолубевГеоргий ПобедоносецОбщество
 
 
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