https://ria.ru/20240920/sanktsii-1973867786.html

Источник в ЕК рассказал о позиции Борреля по заморозке российских активов

Источник в ЕК рассказал о позиции Борреля по заморозке российских активов - РИА Новости, 20.09.2024

Источник в ЕК рассказал о позиции Борреля по заморозке российских активов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам союза увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:25

2024-09-20T16:25

2024-09-20T16:25

специальная военная операция на украине

россия

саудовская аравия

жозеп боррель

паоло джентилони

урсула фон дер ляйен

киев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам союза увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита на 35 миллиардов евро, который Брюссель планирует до конца года выделить Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕК. Ранее находящаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК подготовила свое предложение по выделению Украине на макрофинансовую помощь кредита в 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных российский активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. "Глава дипломатии ЕС предложил заморозку на более долгий срок. Сейчас каждый раз решение по санкциям, предусматривающим заморозку активов РФ, продлевается на полгода. Теперь предлагается продлевать заморозку на 36 месяцев. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС", - заявил источник в ЕК. При этом, по его словам, вне зависимости от того, будет или нет срок заморозки увеличен, последующее разблокирование активов возможно только при соблюдении двух условий: прекращение военных действий и выплата компенсаций Киеву. Источник в ЕК пояснил, что "эти условия ранее были зафиксированы в документах, принятых лидерами стран ЕС". Ранее в Еврокомиссии РИА Новости заявляли, что ЕК готовит предложение по кредиту Украине в рамках согласованного ранее странами G7 кредита на 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских активов, и что ЕС и страны G7 твердо намерены предоставить Украине такой кредит до конца года. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу. СМИ сообщали, что Еврокомиссия, вероятно, все же предложит зафиксировать заморозку активов на срок до пяти лет. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После официального внесения Еврокомиссией предложения оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием ЕК, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.

https://ria.ru/20240920/kredit-1973862235.html

https://ria.ru/20240920/kiev-1973840997.html

https://ria.ru/20240920/svo-1973837680.html

https://ria.ru/20240917/gosduma-1973195093.html

https://ria.ru/20240919/evroparlament-1973577574.html

россия

саудовская аравия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саудовская аравия, жозеп боррель, паоло джентилони, урсула фон дер ляйен, киев, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии