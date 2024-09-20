https://ria.ru/20240920/sanakoev-1973757476.html

Сергей Санакоев: нет у Запада важнее задачи, чем рассорить Россию с Китаем

Сергей Санакоев: нет у Запада важнее задачи, чем рассорить Россию с Китаем - РИА Новости, 20.09.2024

Сергей Санакоев: нет у Запада важнее задачи, чем рассорить Россию с Китаем

Столь доверительных отношений, что складываются сейчас у России с Китаем, никогда не было не только между нашими странами, а вообще между любой парой... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

интервью

сергей санакоев

россия

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Столь доверительных отношений, что складываются сейчас у России с Китаем, никогда не было не только между нашими странами, а вообще между любой парой государств, заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. В интервью РИА Новости он рассказал, за счет чего растет сегодня товарооборот между Москвой и Пекином, против кого направлен этот союз, и почему россиянам не стоит опасаться трудовой миграции из Китая. Беседовал Серго Кухианидзе.– Подписывая 2 октября 1949 года документы об установлении дипломатических отношений, ни в Москве, ни в Пекине, надо думать, и представить не могли, на какую высоту взлетит сотрудничество двух стран спустя 75 лет. Как считаете, Сергей Феликсович?– Ну почему? Думаю, что именно на такое развитие отношений и рассчитывали тогда руководители наших государств. Достаточно сказать, что уже в феврале 1950 года в Москве состоялась знаменитая встреча Сталина и Мао Цзэдуна, во время которой в "Красном" зале "Метрополя" состоялся прием по случаю заключения исторического Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, согласно которому СССР брал на себя обязательство оказывать молодой китайской республике самую широкую поддержку.В результате нее Советский Союз построил в КНР 156 крупных промышленных объектов, отправил в Китай тысячи своих квалифицированных специалистов, тысячи китайцев прошли обучение на наших предприятиях и в наших учебных заведения.Так закладывался фундамент великой российско-китайской дружбы, которая сегодня переживает невиданный доселе расцвет.Да, за 75 лет в отношениях Москвы и Пекина было всякое, но основа оставалась непоколебимой. Ведь именно та всесторонняя помощь фактически и заложила базу китайского экономического чуда, который мы сейчас наблюдаем.– Китайцы об этом до сих пор помнят?– Еще как. Причем, вспоминают и говорят о нашей помощи, оказанной им в 50-е годы прошлого века, китайцы куда чаще, чем мы. Впрочем, в начале 90-х годов у некоторых наших соотечественников вообще наступила полная амнезия, когда они, сломя голову, бросились в объятия Запада, забыв и Китай, и всех других наших друзей. Помните, как в то время шарахались, не зная, какую же модель экономического развития России выбрать: шведскую, корейскую, чилийскую...?Китайцы, кстати, удивлялись и всегда прямо нам говорили: "Вы какие-то странные ребята. Почему вы выбираете, каким путем идти? Идите своим, он верный, исторически правильный. Мы вот пошли по вашему социалистическому пути и ни о чем не жалеем, построили в итоге вторую экономику мира, вывели население в полтора миллиарда людей из-за черты бедности!" Сегодня нам пора признать, что отход от советской модели был огромной ошибкой. Все лучшее, что было в ней, требовалось сохранить. Как, например, в советские времена финансировалась наука, в разработке передовых технологий нам не было равных! Впереди планеты всей мы были не только в области балета, как поется в шутливой песне Юрия Визбора. Успехам Страны Советов в науке, в экономике, в социальной сфере не просто завидовали, ей пытались подражать, брать с нее пример ведущие державы мира.– Вы предлагаете возвратиться России к социализму?– Почему бы и нет, но в первую очередь надо взять левый уклон в развитии страны. Конечно, мы потеряли много времени, но никогда, в конце концов, не поздно остановиться и вспомнить свои лучшие практики и традиции. К тому же социализм доказал свои преимущества, хотя бы на примере того же Китая.Что делать? Прежде всего, думаю, надо изменить ситуацию, при которой недра земли в России принадлежат, по сути, сейчас частным компаниям. Это – самый главный вопрос. Напомню, что до 1993 года право народа на эти недра были закреплены в Конституции страны. Именно так, во всяком случае, обстоит дело в Китае во всех отраслях экономики, связанных с природными ресурсами. При этом, особо подчеркну, ни одна государственная нефтегазовая компания там не является монополистом, их в КНР несколько, и они конкурируют между собой.– То есть долой российский частный ТЭК?– Ни в коем случае, такие революционные шаги вредны всегда, тем более сегодня, когда Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Уничтожать сейчас надо не "Газпром", а существующую в России капиталистическую, олигархическую систему управления, затрагивающую не только нефтегазовый сектор страны, но и финансовый. Только установив в этих наиважнейших секторах экономики новые правила игры, отвечающие исключительно интересам государства, страна сможет поступательно развиваться, двигаться вперед.– Позвольте добавить ложку дегтя в ваши восторженные слова о небывалом расцвете в настоящее время российско-китайских отношений. Да, товарооборот между двумя странами побил уже все рекорды, достигнув к настоящему времени 240 миллиардов долларов. Но ведь это результат того, что Пекин с удовольствием покупает по дешевке российскую нефть?– Что значит по дешевке? Такого понятия в серьезной коммерции нет и быть не может. Все это выдумки западных пропагандистов. Торговля углеводородами между РФ и КНР идет сегодня исключительно по взаимовыгодным для обеих сторон ценам. В противном случае, ее бы не было. Поймите, никто не заставит Россию продавать нефть или газ по цене, ей не выгодной. Фантазировать же можно, что угодно, и 300 и 500 долларов за баррель! Это – во-первых. А, во-вторых, категорически не согласен, что товарооборот двух стран растет сегодня только за счет углеводородов. Он вполне сбалансирован. Это Запад раньше хотел лишь российских нефти и газа, на все остальное ему было совершенно наплевать. "Ни о чем не думайте, ничем не занимайтесь", – успокаивали нас в Вашингтоне и Брюсселе, – "Мы все вам дадим: и оборудование, и технологии, и автомобили"…– Ну а с Китаем как?– Все иначе, мы активно торгуем друг с другом и машиностроительной, и высокотехнологичной продукцией, сотрудничаем в таких областях, как атомная промышленность, космическая, авиационная, инвестируем в общие значимые проекты, создаем совместные предприятия. Скажу больше. Сегодня у Китая есть все мощности, средства для того, чтобы помогать нам, например, создавать необходимую инфраструктуру на Дальнем Востоке, за развитие которого мы с некоторых пор взялись: строить там мосты, тоннели, дороги, порты, аэропорты. Это абсолютно реально.– Что же не едут и не создают?– Китайцы-то готовы, да российская сторона нет. В нашей стране немало горячих голов, кто считает, что, если китайцы станут к нам приезжать на работу, то начнут сразу же селиться по всей нашей стране. В результате китайцы будут повсюду. Но это не так. Такого не стоит опасаться, потому, что китайцев не заставишь остаться в России. Причина в том, что мы должны с сожалением для себя констатировать, что уровень жизни в Китае выше, чем в России. И с какой стати китайцу его менять?При этом, подчеркну, что одновременно Россия развивает торгово-экономические отношения и с другими представителями Востока, Глобального Юга – Индией, Индонезией, Вьетнамом, ОАЭ, Ираном, Саудовской Аравией, не говоря, о соседних странах Средней Азии – Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Москва твердо нацелена на диверсификацию своей внешнеэкономической деятельности. Сам Китай, к слову, учит нас не делать ставку на одного торгового партнера, что, как правило, ведет к перекосам, сбоям.– То есть, свет клином на Китае не сошелся, Россия не превращается сейчас в сырьевой придаток Поднебесной империи?– Слушайте, когда экономика России по некоторым отраслям почти на 90% зависела от Запада, никто что-то не говорил, что наша страна превращается в ее сырьевой придаток. Теперь же об угрозе оказаться Москве в подобной зависимости от Пекина твердят СМИ чуть ли не с утра до вечера. Тема эта также подброшена извне, со стороны горе-агитаторов из Вашингтона и Брюсселя. Они же без конца распространяют информацию, о том, что бизнес с китайцами в силу особенностей их восточного менталитета иметь невозможно, хотя сами прекрасно и успешно ведут дела с Китаем уже на протяжении нескольких десятков лет. Эти же агитаторы, не жалея сил, утверждают, что в отношениях двух стран первую скрипку играет Китай, а Россия так, сбоку припеку, лишь второстепенную.– Но по менталитету-то и мы и впрямь сильно отличаемся от китайцев.– Это нам так кажется, потому, что, несмотря на 75 лет дружбы, мы еще достаточно плохо знаем друг друга, а то, что знаем, часто не соответствует действительности.Но, поверьте мне – человеку, более 30 лет занимающемуся российско-китайскими отношениями, мы куда ближе к китайцам, чем к европейцам. У нас много общих ценностей. Мы одинаково относимся к семье, детям, родителям, к дружбе, к деньгам, наконец, которые никогда не стоят у нас на первом месте. В духовном плане мы практически едины. Ну, что у нас может быть общего с Западом, который все больше скатывается в духовный беспредел, потерявшим границу между добром и злом. Да, в 90-е годы мы подхватили навязанные нам западные стереотипы, но время показало, что они не прижились в России.Словом,все, что западные пропагандисты распространяют сегодня о России и Китае, – это чушь, ложь, вымысел. Перечитайте хотя бы совместные заявления РФ и КНР о развитии отношений, которые подписываются каждый раз во время проведения саммитов, там черным по белому все четко прописано. И это не пустые слова.– Зачем это Западу?– Понимаете, на Западе нет сегодня более важной задачи, чем вбить клин между быстрорастущими связями России и Китая, рассорить нас. Для этого они идут на любые провокации, на любые фейки, которые щедро финансируются. Особенно усердствует в этом направлении дядюшка Сэм, но все без толку.– Как без толку, а нежелание банков КНР принимать платежи из России по причине вторичных санкций США?– Не надо делать из мухи слона. Это вовсе не проблема. Хотя примеры такие есть, но не они делают погоду во взаимных расчетах РФ и КНР.Мы, к слову, с пониманием относимся к позиции тех китайских банков, кто приостанавливает обслуживание россиян. Поскольку ясно, что дело здесь лишь в том, что они просто-напросто связаны корреспондентскими счетами с Западом и опасаются, таким образом, вторичных санкций. Но в Китае имеются и другие банки, у которых подобных счетов нет.Только вдумайтесь, по официальной статистике на территории КНР действуют почти пять тысяч китайских банков, среди которых десятки, кому от западных санкций ни жарко, ни холодно. Мы, признаюсь, уже наладили с ними связи и спокойно проводим через их структуры все необходимые платежи.– Работаете с ними в системе рубль/юань?– Естественно, доллар нам не нужен. Кстати, хочу напомнить, что платежи в национальных валютах друг с другом мы начали проводить не с 2014 года, а еще с 2008-го. Ваш покорный слуга стоял у истоков этого процесса. Неудивительно, что расчеты в нацвалютах между РФ и КНР составляют сегодня уже более 90%.– Почему все-таки вы так уверены, что в отношения Москвы и Пекина не может возникнуть никаких трещин? Не мне вам напоминать про советско-китайский раскол, случившийся в 60-е годы, который привел даже к пограничному конфликту на Даманском острове в 1969 году.– Понимаете, таких близких, доверительных отношений, что складываются сейчас между Россией и Китаем, никогда не было не только между нашими странами, а вообще между любой парой государств. Нас не только объединяет стратегическое партнерство. Москва и Пекин абсолютно одинаково смотрят на все, что происходит в мире. У нас нет никаких разночтений ни по одному международному вопросу. Мы в унисон голосуем на всех крупнейших площадках, будь то ООН, G20, ШОС, БРИКС, АСЕАН и прочее.– Наш союз с Китаем носит антизападный характер?– Нет, это было бы слишком примитивно. Таким образом, мы бы уподобились Западу, который как раз официально и рассматривает обе наши страны своими врагами. Москва и Пекин выше этого, мы не дружим ни против Запада, ни против Востока. Наш союз вообще не про это, он не анти-, а созидательный. Слушайте, зачем РФ и КНР завоевывать Запад, если мы самодостаточны?!– И чего же Москва и Пекин хотят?– Спокойствия, возможности нормально развиваться на благо друг друга и всего мира. Ведь Россия и Китай – не просто две великие державы, мы – две великие евроазиатские цивилизации, имеющие колоссальный вес. Не хочется прозвучать высокопарно, но сегодня у РФ и КНР есть уникальный шанс создать вокруг себя новый миропорядок, тот самый многополярный мир, где не будет места диктату, гегемонии одного центра.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сергей санакоев, россия