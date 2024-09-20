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"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 20.09.2024
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15:44 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/rosatom-1973859625.html
"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа"
"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 20.09.2024
"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа"
"Росатом" сообщил, что начал изготовление корпуса ядерного реактора для блока №2 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:44
2024-09-20T15:44
египет
санкт-петербург
волгодонск
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атоммаш
технологии
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Росатом" сообщил, что начал изготовление корпуса ядерного реактора для блока №2 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. "Специалисты "Атоммаш" (машиностроительный дивизион "Росатома") начали изготовление корпуса реактора для второго блока АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в Египте по новейшему российскому проекту", - говорится в сообщении госкорпорации. Заготовки для этого проекта были отлиты на металлургическом заводе машиностроительного дивизиона в Санкт-Петербурге и доставлены на производственный комплекс "Атоммаша" в Волгодонске Ростовской области, где будут собраны в корпус реактора. Параллельно на заводе продолжается изготовление реакторного оборудования для первого блока АЭС "Эль-Дабаа". "Вскоре специалисты "Атоммаш" приступят к сборке-сварке патрубков корпуса парогенератора и последующему укрупнению заготовок в полукорпуса", - отмечает "Росатом". АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная станция в Египте. Она будет состоять из четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200. В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС.
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египет, санкт-петербург, волгодонск, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атоммаш, технологии
Египет, Санкт-Петербург, Волгодонск, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атоммаш, Технологии
"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа"

"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

© Фото : РосатомПлощадка АЭС "Эль-Дабаа"
Площадка АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Росатом
Площадка АЭС "Эль-Дабаа". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Росатом" сообщил, что начал изготовление корпуса ядерного реактора для блока №2 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
"Специалисты "Атоммаш" (машиностроительный дивизион "Росатома") начали изготовление корпуса реактора для второго блока АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в Египте по новейшему российскому проекту", - говорится в сообщении госкорпорации.
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Заготовки для этого проекта были отлиты на металлургическом заводе машиностроительного дивизиона в Санкт-Петербурге и доставлены на производственный комплекс "Атоммаша" в Волгодонске Ростовской области, где будут собраны в корпус реактора.
Параллельно на заводе продолжается изготовление реакторного оборудования для первого блока АЭС "Эль-Дабаа".
"Вскоре специалисты "Атоммаш" приступят к сборке-сварке патрубков корпуса парогенератора и последующему укрупнению заготовок в полукорпуса", - отмечает "Росатом".
АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная станция в Египте. Она будет состоять из четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200. В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС.
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ЕгипетСанкт-ПетербургВолгодонскАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтоммашТехнологии
 
 
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