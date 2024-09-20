https://ria.ru/20240920/rosatom-1973859625.html

"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа"

"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 20.09.2024

"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа"

"Росатом" сообщил, что начал изготовление корпуса ядерного реактора для блока №2 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:44

2024-09-20T15:44

2024-09-20T15:44

египет

санкт-петербург

волгодонск

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атоммаш

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803673888_250:0:2028:1000_1920x0_80_0_0_d11d5d9421eabc6cde68f00ea73377a9.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Росатом" сообщил, что начал изготовление корпуса ядерного реактора для блока №2 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. "Специалисты "Атоммаш" (машиностроительный дивизион "Росатома") начали изготовление корпуса реактора для второго блока АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в Египте по новейшему российскому проекту", - говорится в сообщении госкорпорации. Заготовки для этого проекта были отлиты на металлургическом заводе машиностроительного дивизиона в Санкт-Петербурге и доставлены на производственный комплекс "Атоммаша" в Волгодонске Ростовской области, где будут собраны в корпус реактора. Параллельно на заводе продолжается изготовление реакторного оборудования для первого блока АЭС "Эль-Дабаа". "Вскоре специалисты "Атоммаш" приступят к сборке-сварке патрубков корпуса парогенератора и последующему укрупнению заготовок в полукорпуса", - отмечает "Росатом". АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная станция в Египте. Она будет состоять из четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200. В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС.

https://ria.ru/20240917/oruzhie-1973066780.html

https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

египет

санкт-петербург

волгодонск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, санкт-петербург, волгодонск, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атоммаш, технологии