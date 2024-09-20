https://ria.ru/20240920/restavratsiya-1973929873.html

Реставрация Выборгского замка с лифтом в башне завершается в Ленобласти

Реставрация Выборгского замка с лифтом в башне завершается в Ленобласти - РИА Новости, 20.09.2024

Реставрация Выборгского замка с лифтом в башне завершается в Ленобласти

Реставрация Выборгского замка с монтажом лифта в башне Олафа завершается в Ленинградской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:36

2024-09-20T21:36

2024-09-20T21:36

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

выборг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Реставрация Выборгского замка с монтажом лифта в башне Олафа завершается в Ленинградской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Реставрационные работы и монтаж стеклянного лифта в башне Олафа в Выборгском замке практически завершены. Ведется пуско-наладка", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, до конца года знаковый объект культурного наследия – единственный в России средневековый замок, включая смотровую площадку на крыше, станет доступен для маломобильных посетителей. "Для тех, кто готов преодолеть высоту почти 50 метров, по внутреннему периметру оборудована лестница. На память реставраторы сохранили и один пролет старой лестницы на стене башни – чтобы подняться по ней требовалась не только хорошая спортивная подготовка, но и отсутствие боязни высоты", - добавил Дрозденко. В башне также сделана вычинка валунной кладки: часть её восстановлена, другая часть – обновлена. Для конструкционной прочности каркаса лифта в качестве опоры выбрано скальное основание и ввернуты сваи глубиной в 5 метров. На шести этажах башни будет шесть остановок лифта. Башенная лестница отремонтирована и расширена – по подсвеченным ступеням можно подняться под самый купол. Часть исторической лестницы сохранена как музейный объект. В Выборгском замке располагается государственный музей истории Выборга и краеведческий музей. В башня Святого Олафа организована обзорная площадка, откуда открывается вид на город и его окрестности в радиусе 30 км. Фонды музея насчитывают свыше 100 тыс единиц хранения, в том числе коллекция археологических материалов XIII–XVI вв., найденных при раскопках на Замковом острове.

https://ria.ru/20240919/lenoblast-1973707680.html

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ленинградская область, александр дрозденко, россия, выборг