https://ria.ru/20240920/podderzhka-1973794526.html

Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов

Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов - РИА Новости, 20.09.2024

Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов

Дни Алтайского края пройдут в Совете Федерации, регион рассчитывает получить поддержку российских сенаторов в реализации крупных инфраструктурных проектов,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:08

2024-09-20T12:08

2024-09-20T12:08

алтайский край

виктор томенко

совет федерации рф

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БАРНАУЛ, 20 сен – РИА Новости. Дни Алтайского края пройдут в Совете Федерации, регион рассчитывает получить поддержку российских сенаторов в реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Двадцать третьего - двадцать пятого сентября в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут Дни Алтайского края. Делегация региона во главе с губернатором Виктором Томенко представит на рассмотрение сенаторов документы по социально-экономическому развитию региона, в том числе будут презентованы инфраструктурные проекты, необходимые для развития социальной сферы и экономики региона… Регион рассчитывает получить поддержку сенаторов для строительства в сельских территориях многоквартирных домов малой этажности для обеспечения жильем учителей, врачей, работников культуры… Также Алтайский край рассчитывает на поддержку в дальнейшей реализации программы расселения ветхого, аварийного жилья", - говорится в сообщении. В числе проектов, которые представят сенаторам, – строительство и реконструкция медицинских учреждений, школ, объектов культуры и спорта, транспортных магистралей, гидротехнических сооружений и объектов ЖКХ. Предложения от региона получат экспертную оценку сенаторов на заседаниях шести профильных комитетов Совета Федерации, в том числе по бюджету и финансовым рынкам, экономической политике, социальной политике и других. "Двадцать пятого сентября финальным мероприятием Дней Алтайского края станет "Час субъекта Российской Федерации на заседании Совета Федерации", где сенаторы примут постановление о поддержке проектов развития Алтайского края", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240912/investitsii-1972238270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виктор томенко, совет федерации рф