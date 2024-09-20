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Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов - РИА Новости, 20.09.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
12:08 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/podderzhka-1973794526.html
Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов
Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов - РИА Новости, 20.09.2024
Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов
Дни Алтайского края пройдут в Совете Федерации, регион рассчитывает получить поддержку российских сенаторов в реализации крупных инфраструктурных проектов,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:08
2024-09-20T12:08
алтайский край
виктор томенко
совет федерации рф
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БАРНАУЛ, 20 сен – РИА Новости. Дни Алтайского края пройдут в Совете Федерации, регион рассчитывает получить поддержку российских сенаторов в реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Двадцать третьего - двадцать пятого сентября в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут Дни Алтайского края. Делегация региона во главе с губернатором Виктором Томенко представит на рассмотрение сенаторов документы по социально-экономическому развитию региона, в том числе будут презентованы инфраструктурные проекты, необходимые для развития социальной сферы и экономики региона… Регион рассчитывает получить поддержку сенаторов для строительства в сельских территориях многоквартирных домов малой этажности для обеспечения жильем учителей, врачей, работников культуры… Также Алтайский край рассчитывает на поддержку в дальнейшей реализации программы расселения ветхого, аварийного жилья", - говорится в сообщении. В числе проектов, которые представят сенаторам, – строительство и реконструкция медицинских учреждений, школ, объектов культуры и спорта, транспортных магистралей, гидротехнических сооружений и объектов ЖКХ. Предложения от региона получат экспертную оценку сенаторов на заседаниях шести профильных комитетов Совета Федерации, в том числе по бюджету и финансовым рынкам, экономической политике, социальной политике и других. "Двадцать пятого сентября финальным мероприятием Дней Алтайского края станет "Час субъекта Российской Федерации на заседании Совета Федерации", где сенаторы примут постановление о поддержке проектов развития Алтайского края", - отмечает пресс-служба.
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виктор томенко, совет федерации рф
Алтайский край, Виктор Томенко, Совет Федерации РФ

Алтайский край рассчитывает на поддержку сенаторов в реализации проектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство жилых домов
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БАРНАУЛ, 20 сен – РИА Новости. Дни Алтайского края пройдут в Совете Федерации, регион рассчитывает получить поддержку российских сенаторов в реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Двадцать третьего - двадцать пятого сентября в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут Дни Алтайского края. Делегация региона во главе с губернатором Виктором Томенко представит на рассмотрение сенаторов документы по социально-экономическому развитию региона, в том числе будут презентованы инфраструктурные проекты, необходимые для развития социальной сферы и экономики региона… Регион рассчитывает получить поддержку сенаторов для строительства в сельских территориях многоквартирных домов малой этажности для обеспечения жильем учителей, врачей, работников культуры… Также Алтайский край рассчитывает на поддержку в дальнейшей реализации программы расселения ветхого, аварийного жилья", - говорится в сообщении.
В числе проектов, которые представят сенаторам, – строительство и реконструкция медицинских учреждений, школ, объектов культуры и спорта, транспортных магистралей, гидротехнических сооружений и объектов ЖКХ.
Предложения от региона получат экспертную оценку сенаторов на заседаниях шести профильных комитетов Совета Федерации, в том числе по бюджету и финансовым рынкам, экономической политике, социальной политике и других.
"Двадцать пятого сентября финальным мероприятием Дней Алтайского края станет "Час субъекта Российской Федерации на заседании Совета Федерации", где сенаторы примут постановление о поддержке проектов развития Алтайского края", - отмечает пресс-служба.
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