https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html
В Кремле прокомментировали идею запретить чайлдфри
В Кремле прокомментировали идею запретить чайлдфри - РИА Новости, 20.09.2024
В Кремле прокомментировали идею запретить чайлдфри
Всё, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из жизни россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне предложений о запрете... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:08
2024-09-20T13:08
2024-09-20T13:08
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всё, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из жизни россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне предложений о запрете движения "чайлдфри". "Всё, что нужно делать для повышения рождаемости (в России), должно делаться. И всё, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поддерживают ли в Кремле позицию о законодательном запрете идеологии движения "чайлдфри". В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России, и это обсуждается в Минюсте и экспертами, но государство не пойдёт по пути принуждения рожать.
https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею запретить чайлдфри
Песков: все, что мешает росту рождаемости, должно исчезать из жизни россиян