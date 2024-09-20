https://ria.ru/20240920/peskov-1973810106.html
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России - РИА Новости, 20.09.2024
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России
Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:18
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема - это один из главных вызовов, который стоит перед нами. И, конечно, повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться, а все, что мешает этому, "должно из нашей жизни исчезать". В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России, и это обсуждается в Минюсте и экспертами, но государство не пойдет по пути принуждения рожать.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России
Песков назвал демографическую проблем одним из главных вызовов для России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема - это один из главных вызовов, который стоит перед нами. И, конечно, повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться, а все, что мешает этому, "должно из нашей жизни исчезать".
В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России, и это обсуждается в Минюсте и экспертами, но государство не пойдет по пути принуждения рожать.