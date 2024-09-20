Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 20.09.2024 (обновлено: 13:18 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/peskov-1973810106.html
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России - РИА Новости, 20.09.2024
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России
Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:18
общество
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема - это один из главных вызовов, который стоит перед нами. И, конечно, повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться, а все, что мешает этому, "должно из нашей жизни исчезать". В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России, и это обсуждается в Минюсте и экспертами, но государство не пойдет по пути принуждения рожать.
https://ria.ru/20240913/gosduma-1972521254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России

Песков назвал демографическую проблем одним из главных вызовов для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема - это один из главных вызовов, который стоит перед нами. И, конечно, повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться, а все, что мешает этому, "должно из нашей жизни исчезать".
В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России, и это обсуждается в Минюсте и экспертами, но государство не пойдет по пути принуждения рожать.
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Госдуме назвали причину отказа от рождения детей среди одиноких людей
13 сентября, 14:33
 
ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала