https://ria.ru/20240920/peskov-1973810106.html

В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России

В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России - РИА Новости, 20.09.2024

В Кремле назвали демографию одним из главных вызовов для России

Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:18

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, повышение рождаемости - один из главных приоритетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема - это один из главных вызовов, который стоит перед нами. И, конечно, повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться, а все, что мешает этому, "должно из нашей жизни исчезать". В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России, и это обсуждается в Минюсте и экспертами, но государство не пойдет по пути принуждения рожать.

https://ria.ru/20240913/gosduma-1972521254.html

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общество, россия, дмитрий песков