https://ria.ru/20240920/obstrel-1973925890.html

Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле

Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле - РИА Новости, 20.09.2024

Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал историю семьи из Белгорода, которая ищет мужчину, спасшего маме и ребенку жизнь во время украинского... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:46

2024-09-20T20:46

2024-09-20T20:46

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал историю семьи из Белгорода, которая ищет мужчину, спасшего маме и ребенку жизнь во время украинского обстрела города 1 сентября. В пятницу губернатор посетил Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где навестил четверых детей из региона, получивших ранения во время атак ВСУ. "В одной из палат навестил семью с двумя братьями 2 и 7 лет. Вместе с мамой они получили ранения во время обстрела Белгорода 1 сентября. В момент террористической атаки ребята играли на детской площадке. Татьяна Олеговна говорит, что помнит, как ей помогали двое мужчин. Не растерявшись, без паники один из них правильно наложил жгуты ей и ребёнку. По словам врачей, эти 5 секунд и спасли им жизнь. Уже после выписки мама мальчиков нашла одного мужчину: Сергей Николаевич живёт по соседству. Но вот имя второго пока неизвестно. Надеюсь, он прочтёт и отзовётся сам. Семья очень хочет сказать ему спасибо", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в отделении травматологии и ортопедии проходят лечение еще два мальчика 9 и 14 лет с тяжелыми комбинированными минно-взрывными травмами. По его словам, дети уже прошли хирургическое лечение и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь, врачи делают все возможное для их скорейшего восстановления. Гладков выразил благодарность всему медицинскому персоналу больницы за профессионализм и заботу, оказываемую юным пациентам. Он также отметил, что мальчики уже идут на поправку, но им предстоит длительное восстановление. Глава администрации Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал, что порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей были повреждены в городе после атаки ВСУ в ночь на 1 сентября.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

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