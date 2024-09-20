Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле
Гладков: семья из Белгорода ищет мужчину, спасшего жизнь маме и ребенку
© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал историю семьи из Белгорода, которая ищет мужчину, спасшего маме и ребенку жизнь во время украинского обстрела города 1 сентября.
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"В одной из палат навестил семью с двумя братьями 2 и 7 лет. Вместе с мамой они получили ранения во время обстрела Белгорода 1 сентября. В момент террористической атаки ребята играли на детской площадке. Татьяна Олеговна говорит, что помнит, как ей помогали двое мужчин. Не растерявшись, без паники один из них правильно наложил жгуты ей и ребёнку. По словам врачей, эти 5 секунд и спасли им жизнь. Уже после выписки мама мальчиков нашла одного мужчину: Сергей Николаевич живёт по соседству. Но вот имя второго пока неизвестно. Надеюсь, он прочтёт и отзовётся сам. Семья очень хочет сказать ему спасибо", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в отделении травматологии и ортопедии проходят лечение еще два мальчика 9 и 14 лет с тяжелыми комбинированными минно-взрывными травмами. По его словам, дети уже прошли хирургическое лечение и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь, врачи делают все возможное для их скорейшего восстановления.
Гладков выразил благодарность всему медицинскому персоналу больницы за профессионализм и заботу, оказываемую юным пациентам. Он также отметил, что мальчики уже идут на поправку, но им предстоит длительное восстановление.
Глава администрации Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал, что порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей были повреждены в городе после атаки ВСУ в ночь на 1 сентября.
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