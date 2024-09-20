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Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле - РИА Новости, 20.09.2024
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Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле
Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле - РИА Новости, 20.09.2024
Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал историю семьи из Белгорода, которая ищет мужчину, спасшего маме и ребенку жизнь во время украинского... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:46
2024-09-20T20:46
специальная военная операция на украине
общество
белгород
белгородская область
москва
вячеслав гладков
валентин демидов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал историю семьи из Белгорода, которая ищет мужчину, спасшего маме и ребенку жизнь во время украинского обстрела города 1 сентября. В пятницу губернатор посетил Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где навестил четверых детей из региона, получивших ранения во время атак ВСУ. "В одной из палат навестил семью с двумя братьями 2 и 7 лет. Вместе с мамой они получили ранения во время обстрела Белгорода 1 сентября. В момент террористической атаки ребята играли на детской площадке. Татьяна Олеговна говорит, что помнит, как ей помогали двое мужчин. Не растерявшись, без паники один из них правильно наложил жгуты ей и ребёнку. По словам врачей, эти 5 секунд и спасли им жизнь. Уже после выписки мама мальчиков нашла одного мужчину: Сергей Николаевич живёт по соседству. Но вот имя второго пока неизвестно. Надеюсь, он прочтёт и отзовётся сам. Семья очень хочет сказать ему спасибо", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в отделении травматологии и ортопедии проходят лечение еще два мальчика 9 и 14 лет с тяжелыми комбинированными минно-взрывными травмами. По его словам, дети уже прошли хирургическое лечение и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь, врачи делают все возможное для их скорейшего восстановления. Гладков выразил благодарность всему медицинскому персоналу больницы за профессионализм и заботу, оказываемую юным пациентам. Он также отметил, что мальчики уже идут на поправку, но им предстоит длительное восстановление. Глава администрации Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал, что порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей были повреждены в городе после атаки ВСУ в ночь на 1 сентября.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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общество, белгород, белгородская область, москва, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгород, Белгородская область, Москва, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле

Гладков: семья из Белгорода ищет мужчину, спасшего жизнь маме и ребенку

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© iStock.com / maxim_lys
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал историю семьи из Белгорода, которая ищет мужчину, спасшего маме и ребенку жизнь во время украинского обстрела города 1 сентября.
В пятницу губернатор посетил Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где навестил четверых детей из региона, получивших ранения во время атак ВСУ.
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"В одной из палат навестил семью с двумя братьями 2 и 7 лет. Вместе с мамой они получили ранения во время обстрела Белгорода 1 сентября. В момент террористической атаки ребята играли на детской площадке. Татьяна Олеговна говорит, что помнит, как ей помогали двое мужчин. Не растерявшись, без паники один из них правильно наложил жгуты ей и ребёнку. По словам врачей, эти 5 секунд и спасли им жизнь. Уже после выписки мама мальчиков нашла одного мужчину: Сергей Николаевич живёт по соседству. Но вот имя второго пока неизвестно. Надеюсь, он прочтёт и отзовётся сам. Семья очень хочет сказать ему спасибо", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в отделении травматологии и ортопедии проходят лечение еще два мальчика 9 и 14 лет с тяжелыми комбинированными минно-взрывными травмами. По его словам, дети уже прошли хирургическое лечение и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь, врачи делают все возможное для их скорейшего восстановления.
Гладков выразил благодарность всему медицинскому персоналу больницы за профессионализм и заботу, оказываемую юным пациентам. Он также отметил, что мальчики уже идут на поправку, но им предстоит длительное восстановление.
Глава администрации Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал, что порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей были повреждены в городе после атаки ВСУ в ночь на 1 сентября.
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