https://ria.ru/20240920/obstrel-1973911926.html

При обстреле Горловки погибла мирная жительница

При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2024

При обстреле Горловки погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла, еще один человек получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:00

2024-09-20T19:00

2024-09-20T19:00

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сцкк

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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один человек получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Мэр также сообщил, что в результате обстрела украинских войск пострадал мирный житель. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 18.10 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

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донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия