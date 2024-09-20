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При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:00 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973911926.html
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2024
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла, еще один человек получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:00
2024-09-20T19:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один человек получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Мэр также сообщил, что в результате обстрела украинских войск пострадал мирный житель. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 18.10 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки погибла мирная жительница

Приходько: при обстреле Горловки погибла женщина и пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один человек получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Мэр также сообщил, что в результате обстрела украинских войск пострадал мирный житель.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 18.10 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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