https://ria.ru/20240920/obstrel-1973848471.html

При украинских обстрелах поселка в ДНР пострадал мирный житель

При украинских обстрелах поселка в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.09.2024

При украинских обстрелах поселка в ДНР пострадал мирный житель

В результате обстрелов со стороны ВСУ в пятницу один человек получил ранение в поселке Гродовка в ДНР, а в Александровке под Донецком повреждено здание... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:05

2024-09-20T15:05

2024-09-20T15:05

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сергей шойгу

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ в пятницу один человек получил ранение в поселке Гродовка в ДНР, а в Александровке под Донецком повреждено здание городского клуба, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Гродовка: по улице Терновой ранен мужчина 1966 года рождения… населенный пункт Александровка: прямое попадание в МБУ "Александровский городской клуб" по улице Ленина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, обстрел поселка Александровка, который относится к Петровскому району Донецка, был произведен в 12.10 мск, было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сергей шойгу, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия