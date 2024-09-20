https://ria.ru/20240920/obstrel-1973848471.html
При украинских обстрелах поселка в ДНР пострадал мирный житель
При украинских обстрелах поселка в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.09.2024
При украинских обстрелах поселка в ДНР пострадал мирный житель
В результате обстрелов со стороны ВСУ в пятницу один человек получил ранение в поселке Гродовка в ДНР, а в Александровке под Донецком повреждено здание... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:05
2024-09-20T15:05
2024-09-20T15:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сергей шойгу
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ в пятницу один человек получил ранение в поселке Гродовка в ДНР, а в Александровке под Донецком повреждено здание городского клуба, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Гродовка: по улице Терновой ранен мужчина 1966 года рождения… населенный пункт Александровка: прямое попадание в МБУ "Александровский городской клуб" по улице Ленина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, обстрел поселка Александровка, который относится к Петровскому району Донецка, был произведен в 12.10 мск, было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, петровский район, сергей шойгу, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При украинских обстрелах поселка в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ поселка Гродовка в ДНР пострадал мужчина