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FT: НАТО обеспокоена возможным расширением военного штаба ЕС - РИА Новости, 20.09.2024
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13:33 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/nato-1973816047.html
FT: НАТО обеспокоена возможным расширением военного штаба ЕС
FT: НАТО обеспокоена возможным расширением военного штаба ЕС - РИА Новости, 20.09.2024
FT: НАТО обеспокоена возможным расширением военного штаба ЕС
В НАТО обеспокоены возможным расширением военного штаба ЕС, которое потребует дополнительных ресурсов и создаст затруднения в структурах командования в случае... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:33
2024-09-20T13:33
в мире
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норвегия
турция
йенс столтенберг
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В НАТО обеспокоены возможным расширением военного штаба ЕС, которое потребует дополнительных ресурсов и создаст затруднения в структурах командования в случае конфликта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. "Зачем иметь два командования без полного укомплектования, когда можно иметь одно, но функционирующее должным образом", - приводит издание слова неназванного представителя альянса. По мнению источников газеты, европейские военные структуры, существующие отдельно от НАТО, "засасывают в себя" ресурсы, включая персонал, в то время как сам альянс испытывает проблемы с укомплектованием, где также ощущается нехватка генералов. Кроме того, из планов военных закупок для стран ЕС могут исключить не входящих в блок участников НАТО, таких как Великобритания, Норвегия и Турция, что негативно отразится на развитии совместных оборонно-промышленных проектов, пишет газета. В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для ЕС очень опасно развивать собственную оборону вне рамок альянса, поскольку Европа не может защитить себя без участия США. Столтенберг также выступил против строительства параллельных НАТО военных командных структур внутри ЕС, так как это может "ослабить альянс".
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в мире, великобритания, норвегия, турция, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Великобритания, Норвегия, Турция, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
FT: НАТО обеспокоена возможным расширением военного штаба ЕС

Financial Times: НАТО обеспокоена возможным расширением военного штаба Евросоюза

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Вашигтоне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В НАТО обеспокоены возможным расширением военного штаба ЕС, которое потребует дополнительных ресурсов и создаст затруднения в структурах командования в случае конфликта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО.
"Зачем иметь два командования без полного укомплектования, когда можно иметь одно, но функционирующее должным образом", - приводит издание слова неназванного представителя альянса.
По мнению источников газеты, европейские военные структуры, существующие отдельно от НАТО, "засасывают в себя" ресурсы, включая персонал, в то время как сам альянс испытывает проблемы с укомплектованием, где также ощущается нехватка генералов.
Кроме того, из планов военных закупок для стран ЕС могут исключить не входящих в блок участников НАТО, таких как Великобритания, Норвегия и Турция, что негативно отразится на развитии совместных оборонно-промышленных проектов, пишет газета.
В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для ЕС очень опасно развивать собственную оборону вне рамок альянса, поскольку Европа не может защитить себя без участия США. Столтенберг также выступил против строительства параллельных НАТО военных командных структур внутри ЕС, так как это может "ослабить альянс".
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