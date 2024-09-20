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В Петербурге задержали подозреваемых в передаче сведений о движении поездов - РИА Новости, 20.09.2024
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15:30 20.09.2024 (обновлено: 15:49 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/mvd-1973854604.html
В Петербурге задержали подозреваемых в передаче сведений о движении поездов
В Петербурге задержали подозреваемых в передаче сведений о движении поездов - РИА Новости, 20.09.2024
В Петербурге задержали подозреваемых в передаче сведений о движении поездов
Задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле компьютерной информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России, сообщила... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:30
2024-09-20T15:49
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле компьютерной информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале."Торговля стратегически важной информацией пресечена в Санкт-Петербурге. Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 12 местных жителей. Они могут быть причастны к организации неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по территории Российской Федерации", - написала Волк.По ее словам, злоумышленники занимались криминальным бизнесом с 2020 года, организатором стал бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании. Он вступил в сговор со своими бывшими и действующими коллегами. Фигуранты организовали несанкционированное подключение к терминалу, на который "в реальном времени поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов". Заинтересованным физическим и юридическим лицам предлагалось приобрести эти сведения.Сообщается, что для легализации противоправной деятельности ее участники создали коммерческую организацию. Она декларировала своей деятельностью использование баз данных и информационных ресурсов. От имени этой фирмы с участниками процесса грузоперевозок заключались договоры на оказание услугПо оперативным данным, компания имела несколько десятков постоянных заказчиков, каждый из которых ежемесячно платил за доступ к информации от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Общий доход организации за время ее существования составил порядка 100 миллиона рублей."При этом доступ к сведениям о перевозках грузов по территории России предоставлялся в том числе зарубежным клиентам, что могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации", - уточнила представитель МВД.В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяли компьютерную технику, носители информации, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Восьми фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, четверо задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
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санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали подозреваемых в передаче сведений о движении поездов

МВД: 12 петербуржцев подозреваются в торговле сведениями о передвижении составов

© МВД РоссииЗадержание подозреваемых в торговле информацией о движении поездов по РФ и за рубеж. Кадр видео
Задержание подозреваемых в торговле информацией о движении поездов по РФ и за рубеж. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© МВД России
Задержание подозреваемых в торговле информацией о движении поездов по РФ и за рубеж. Кадр видео
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле компьютерной информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Торговля стратегически важной информацией пресечена в Санкт-Петербурге. Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 12 местных жителей. Они могут быть причастны к организации неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по территории Российской Федерации", - написала Волк.
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По ее словам, злоумышленники занимались криминальным бизнесом с 2020 года, организатором стал бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании. Он вступил в сговор со своими бывшими и действующими коллегами. Фигуранты организовали несанкционированное подключение к терминалу, на который "в реальном времени поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов". Заинтересованным физическим и юридическим лицам предлагалось приобрести эти сведения.
Сообщается, что для легализации противоправной деятельности ее участники создали коммерческую организацию. Она декларировала своей деятельностью использование баз данных и информационных ресурсов. От имени этой фирмы с участниками процесса грузоперевозок заключались договоры на оказание услуг
По оперативным данным, компания имела несколько десятков постоянных заказчиков, каждый из которых ежемесячно платил за доступ к информации от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Общий доход организации за время ее существования составил порядка 100 миллиона рублей.
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"При этом доступ к сведениям о перевозках грузов по территории России предоставлялся в том числе зарубежным клиентам, что могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации", - уточнила представитель МВД.
В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяли компьютерную технику, носители информации, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Восьми фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, четверо задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
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Санкт-ПетербургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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