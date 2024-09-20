https://ria.ru/20240920/moskva-1973852058.html
Москва вновь возглавила рейтинг городов БРИКС по технологическому развитию
Москва вновь возглавила рейтинг городов БРИКС по технологическому развитию - РИА Новости, 20.09.2024
Москва вновь возглавила рейтинг городов БРИКС по технологическому развитию
Москва вновь заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:32
2024-09-20T15:32
2024-09-20T15:34
экономика
технологии
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва вновь заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, сообщается на сайте мэра и правительства. "Москва заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, сохранив позицию прошлого года. Рейтинг опубликован в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС". В число лидеров также вошли Шанхай, Санкт-Петербург, Пекин и Гуанчжоу", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что эксперты выделили сбалансированное пространственное развитие Москвы, высокую доступность городских сервисов для жителей и внедрение новых технологий. Они также оценили стабильно высокие темпы развития транспортной инфраструктуры и значимые усилия по сохранению окружающей среды. По ряду показателей Москва улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, чем упрочила лидерское положение. "Список лучших городов стран БРИКС ежегодно формируется в рамках индекса технологического и пространственного развития, Urban & Innovation Environment Index, который составляет консорциум исследовательских организаций Китая, Индии и России. Он нужен для оценки способности городов предоставлять горожанам комфортный доступ к разнообразным физическим и цифровым услугам", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что международные эксперты анализируют показатели свыше 100 крупнейших городов мира. В результате выявляются города-лидеры, которые подвергаются более глубокому исследованию. Второй выпуск итогового рейтинга будет опубликован в декабре 2024 года.
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экономика, технологии, москва, шанхай, санкт-петербург, брикс
Экономика, Технологии, Москва, Шанхай, Санкт-Петербург, БРИКС
Москва вновь возглавила рейтинг городов БРИКС по технологическому развитию
Москва вновь заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по развитию
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Москва вновь заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, сообщается на сайте
мэра и правительства.
"Москва заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, сохранив позицию прошлого года. Рейтинг опубликован в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС". В число лидеров также вошли Шанхай, Санкт-Петербург, Пекин и Гуанчжоу", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что эксперты выделили сбалансированное пространственное развитие Москвы, высокую доступность городских сервисов для жителей и внедрение новых технологий. Они также оценили стабильно высокие темпы развития транспортной инфраструктуры и значимые усилия по сохранению окружающей среды. По ряду показателей Москва улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, чем упрочила лидерское положение.
"Список лучших городов стран БРИКС ежегодно формируется в рамках индекса технологического и пространственного развития, Urban & Innovation Environment Index, который составляет консорциум исследовательских организаций Китая, Индии и России. Он нужен для оценки способности городов предоставлять горожанам комфортный доступ к разнообразным физическим и цифровым услугам", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что международные эксперты анализируют показатели свыше 100 крупнейших городов мира. В результате выявляются города-лидеры, которые подвергаются более глубокому исследованию. Второй выпуск итогового рейтинга будет опубликован в декабре 2024 года.