https://ria.ru/20240920/milliarder-1973880388.html

Несколько десятков женщин обвинили Аль-Файеда в сексуальном насилии

Несколько десятков женщин обвинили Аль-Файеда в сексуальном насилии - РИА Новости, 20.09.2024

Несколько десятков женщин обвинили Аль-Файеда в сексуальном насилии

Более 30 женщин выступили с обвинениями в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, известного как бывший владелец... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:51

2024-09-20T16:51

2024-09-20T16:52

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 30 женщин выступили с обвинениями в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, известного как бывший владелец лондонского универмага Harrods, заявил один из адвокатов потерпевших Дин Армстронг. "Для нас огромная честь, что к нам обратились тридцать семь лиц, переживших это", - сказал он на на пресс-конференции команды юристов, представляющих интересы жертв домогательств. Трансляцию вела газета Times. Адвокаты заявили, что намерены призвать в рамках судебного процесса к ответственности Harrods, который допускал насилие со стороны Аль-Файеда, хотя в компании об этом знали. По словам юристов, бизнесмена обвиняют женщины "со всего мира". В частности, как утверждают адвокаты, жертвами его насилия стали сотрудницы отеля Ritz в Париже, владельцем которого он также был. Как заявил адвокат Армстронг, за всю свою практику он "никогда не видел такого ужасного дела", которое вобрало в себя худшие элементы других громких скандалов: британского ведущего детской программы на "Би-би-си" Джимми Сэвила, потому что в компании знали о насилии, Джеффри Эпштейна, поскольку в обоих случаях работала система для заманивания женщин и девочек, и Харви Вайнштайна, так как насильник злоупотреблял своим положением. В четверг телерадиокомпании "Би-би-си" сообщила, что пять сотрудниц универмага Harrods стали жертвами изнасилования со стороны Аль-Файеда, более 20 женщин обвинили покойного бизнесмена в сексуальном насилии. Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после её развода, скончался в прошлом году в возрасте 94 лет. Он переехал в Лондон в 1960-х годах. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба Fulham.

https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html

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в мире, париж, лондон, джеффри эпштейн, би-би-си