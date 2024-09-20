Несколько десятков женщин обвинили Аль-Файеда в сексуальном насилии
Более 30 женщин обвинили миллиардера Аль-Файеда в сексуальном насилии
© AP Photo / Kamil ZihniogluЕгипетский предприниматель Мохаммед Аль-Файед
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Египетский предприниматель Мохаммед Аль-Файед. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 30 женщин выступили с обвинениями в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, известного как бывший владелец лондонского универмага Harrods, заявил один из адвокатов потерпевших Дин Армстронг.
"Для нас огромная честь, что к нам обратились тридцать семь лиц, переживших это", - сказал он на на пресс-конференции команды юристов, представляющих интересы жертв домогательств. Трансляцию вела газета Times.
Адвокаты заявили, что намерены призвать в рамках судебного процесса к ответственности Harrods, который допускал насилие со стороны Аль-Файеда, хотя в компании об этом знали. По словам юристов, бизнесмена обвиняют женщины "со всего мира". В частности, как утверждают адвокаты, жертвами его насилия стали сотрудницы отеля Ritz в Париже, владельцем которого он также был.
Как заявил адвокат Армстронг, за всю свою практику он "никогда не видел такого ужасного дела", которое вобрало в себя худшие элементы других громких скандалов: британского ведущего детской программы на "Би-би-си" Джимми Сэвила, потому что в компании знали о насилии, Джеффри Эпштейна, поскольку в обоих случаях работала система для заманивания женщин и девочек, и Харви Вайнштайна, так как насильник злоупотреблял своим положением.
В четверг телерадиокомпании "Би-би-си" сообщила, что пять сотрудниц универмага Harrods стали жертвами изнасилования со стороны Аль-Файеда, более 20 женщин обвинили покойного бизнесмена в сексуальном насилии.
Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после её развода, скончался в прошлом году в возрасте 94 лет. Он переехал в Лондон в 1960-х годах. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба Fulham.
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