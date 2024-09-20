Захарова рассказала о подготовке встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции
Захарова: встреча глав МИД в формате "3+3" в Турции прорабатывается
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Встреча глав МИД в формате "3+3" в Турции прорабатывается, дата будет известна позднее, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
Заседание в формате "3+3" предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии. Первое подобное заседание прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
Ранее, как рассказала журналистка на брифинге, иранский посол в Армении сообщил, что дата встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции уже определена.
"В Анкаре такая встреча прорабатывается", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможной встрече глав МИД в Анкаре в формате "3+3".
Дату встречи, уточнила она, сообщат позднее по договоренности с другими странами.
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