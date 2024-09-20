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Захарова рассказала о подготовке встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции - РИА Новости, 20.09.2024
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13:17 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/mid-1973809203.html
Захарова рассказала о подготовке встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции
Захарова рассказала о подготовке встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции - РИА Новости, 20.09.2024
Захарова рассказала о подготовке встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции
Встреча глав МИД в формате "3+3" в Турции прорабатывается, дата будет известна позднее, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:17
2024-09-20T13:17
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Встреча глав МИД в формате "3+3" в Турции прорабатывается, дата будет известна позднее, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Заседание в формате "3+3" предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии. Первое подобное заседание прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее, как рассказала журналистка на брифинге, иранский посол в Армении сообщил, что дата встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции уже определена. "В Анкаре такая встреча прорабатывается", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможной встрече глав МИД в Анкаре в формате "3+3". Дату встречи, уточнила она, сообщат позднее по договоренности с другими странами.
https://ria.ru/20240624/vstrecha-1955171277.html
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в мире, турция, армения, россия, мария захарова
В мире, Турция, Армения, Россия, Мария Захарова
Захарова рассказала о подготовке встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции

Захарова: встреча глав МИД в формате "3+3" в Турции прорабатывается

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Встреча глав МИД в формате "3+3" в Турции прорабатывается, дата будет известна позднее, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
Заседание в формате "3+3" предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии. Первое подобное заседание прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
Ранее, как рассказала журналистка на брифинге, иранский посол в Армении сообщил, что дата встречи глав МИД в формате "3+3" в Турции уже определена.
Анкаре такая встреча прорабатывается", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможной встрече глав МИД в Анкаре в формате "3+3".
Дату встречи, уточнила она, сообщат позднее по договоренности с другими странами.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 20:36
 
В миреТурцияАрменияРоссияМария Захарова
 
 
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