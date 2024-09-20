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Сын Никаса Сафронова заявил о нападении на него водителя премиального такси - РИА Новости, 20.09.2024
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15:06 20.09.2024 (обновлено: 15:20 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/luka-1973848781.html
Сын Никаса Сафронова заявил о нападении на него водителя премиального такси
Сын Никаса Сафронова заявил о нападении на него водителя премиального такси - РИА Новости, 20.09.2024
Сын Никаса Сафронова заявил о нападении на него водителя премиального такси
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил 360.ru, что на него напал водитель премиального авто. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:06
2024-09-20T15:20
авто
никас сафронов
санкт-петербург
лука затравкин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил 360.ru, что на него напал водитель премиального авто."Я просто решил получить радость и в прекрасный солнечный рассвет, в красоте Петербурга, в золотых куполах проехать со стеклянной крышей в роскошной машине, получить огромное от этого удовольствие, чтобы поспать чуть-чуть, а ближе к вечеру, в пять часов, порадовать людей. Но вместо этого я получил от человека агрессию", — поделился пианист.По словам Затравкина, водитель внезапно отказался от поездки и выволок музыканта из автомобиля, сильно схватив за руку. Теперь концерт на выставке его отца в Петропавловской крепости оказался под вопросом, так как Лука сомневается в своей способности играть на инструменте, говорится в статье.Издание указывает, что причиной спора стал конфликт о разрешенной парковке в месте, где хотел выйти Затравкин.Сын Никаса Сафронова назвал таксиста хамом и подлецом.
https://ria.ru/20220313/shtraf-1777971308.html
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авто, никас сафронов, санкт-петербург, лука затравкин
Авто, Никас Сафронов, Санкт-Петербург, Лука Затравкин
Сын Никаса Сафронова заявил о нападении на него водителя премиального такси

360.ru: сын Никаса Сафронова Лука рассказал про нападение водителя премиум-такси

© Фото : соцсети Луки ЗатравкинаЛука Затравкин
Лука Затравкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : соцсети Луки Затравкина
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил 360.ru, что на него напал водитель премиального авто.
"Я просто решил получить радость и в прекрасный солнечный рассвет, в красоте Петербурга, в золотых куполах проехать со стеклянной крышей в роскошной машине, получить огромное от этого удовольствие, чтобы поспать чуть-чуть, а ближе к вечеру, в пять часов, порадовать людей. Но вместо этого я получил от человека агрессию", — поделился пианист.
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По словам Затравкина, водитель внезапно отказался от поездки и выволок музыканта из автомобиля, сильно схватив за руку. Теперь концерт на выставке его отца в Петропавловской крепости оказался под вопросом, так как Лука сомневается в своей способности играть на инструменте, говорится в статье.
Издание указывает, что причиной спора стал конфликт о разрешенной парковке в месте, где хотел выйти Затравкин.
Сын Никаса Сафронова назвал таксиста хамом и подлецом.
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