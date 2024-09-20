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На саммите БРИКС обсудят обращения стран о партнерстве, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2024
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20:25 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973924121.html
На саммите БРИКС обсудят обращения стран о партнерстве, заявил Лавров
На саммите БРИКС обсудят обращения стран о партнерстве, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2024
На саммите БРИКС обсудят обращения стран о партнерстве, заявил Лавров
Обращение ряда стран, желающих взаимодействовать с БРИКС, рассмотрят на саммите объединения в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:25
2024-09-20T20:25
в мире
россия
казань
сергей лавров
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
саммит брикс
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Обращение ряда стран, желающих взаимодействовать с БРИКС, рассмотрят на саммите объединения в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас в БРИКС десять государств, их количество удвоилось по сравнению с прошлым годом. Обращения о налаживании взаимодействия или вступлении в объединение направили уже более 30 стран. На саммите, который состоится в октябре в Казани, одним из главных вопросов повестки дня будет рассмотрение обращений государств, которые хотят взаимодействовать и партнерствовать с БРИКС", - сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. По его оценке, сила БРИКС в том, что решения в нем принимаются на основе консенсуса. "Здесь действует принцип консенсуса, причем не искусственного, когда кого-то заставляют соглашаться, а настоящего, основанного на нахождении договоренностей, отражающих согласие всех участников. Это непросто. Чем больше сторон, тем сложнее искать согласие. Любая договоренность, опирающаяся на консенсус, требует большего времени, чем решение, основанное на голосовании. Но такая договоренность гораздо более устойчивая и жизнеспособная, чем что-то навязанное извне", - отметил Лавров. В целом в объединении развивается сотрудничество в сфере экономики и финансов, есть сотрудничество в политической, гуманитарной, спортивной, образовательной и культурной сферах, отметил министр. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240920/sammit-1973848640.html
https://ria.ru/20240919/briks-1973680955.html
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в мире, россия, казань, сергей лавров, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Сергей Лавров, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Саммит БРИКС
На саммите БРИКС обсудят обращения стран о партнерстве, заявил Лавров

Лавров: на саммите БРИКС рассмотрят обращения ряда стран, желающих сотрудничать

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Обращение ряда стран, желающих взаимодействовать с БРИКС, рассмотрят на саммите объединения в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас в БРИКС десять государств, их количество удвоилось по сравнению с прошлым годом. Обращения о налаживании взаимодействия или вступлении в объединение направили уже более 30 стран. На саммите, который состоится в октябре в Казани, одним из главных вопросов повестки дня будет рассмотрение обращений государств, которые хотят взаимодействовать и партнерствовать с БРИКС", - сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
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По его оценке, сила БРИКС в том, что решения в нем принимаются на основе консенсуса.
"Здесь действует принцип консенсуса, причем не искусственного, когда кого-то заставляют соглашаться, а настоящего, основанного на нахождении договоренностей, отражающих согласие всех участников. Это непросто. Чем больше сторон, тем сложнее искать согласие. Любая договоренность, опирающаяся на консенсус, требует большего времени, чем решение, основанное на голосовании. Но такая договоренность гораздо более устойчивая и жизнеспособная, чем что-то навязанное извне", - отметил Лавров.
В целом в объединении развивается сотрудничество в сфере экономики и финансов, есть сотрудничество в политической, гуманитарной, спортивной, образовательной и культурной сферах, отметил министр.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
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