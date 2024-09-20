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"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе
"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 20.09.2024
"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе
Украинцы не могут понять, что жители Крыма и Донбасса сами хотят остаться в составе России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:14
2024-09-20T20:14
2024-09-20T20:14
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинцы не могут понять, что жители Крыма и Донбасса сами хотят остаться в составе России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Большинство украинцев на самом деле хотят урегулирования путем переговоров, но у них нереальные цели, как, например, вернуть Крым, который населен людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы быть частью Украины, и неоднократно давали это понять, <…> и то же самое с Донбассом", — отметил он.По словам эксперта, жители этих территорий чувствовали себя некомфортно при националистическом киевском режиме. При этом он также добавил, что у ВСУ заканчиваются людские ресурсы для ведения боевых действий."Фактически Украина ускоряет отступление с подготовленных позиций, которые она построила в Донбассе", — резюмировал Фриман.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html
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"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе
Фриман: украинцы не понимают, что Крым и Донбасс не хотят возвращаться назад