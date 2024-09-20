Рейтинг@Mail.ru
"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/krym-1973923162.html
"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе
"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 20.09.2024
"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе
Украинцы не могут понять, что жители Крыма и Донбасса сами хотят остаться в составе России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:14
2024-09-20T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
сергей шойгу
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949448582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58fd2cbed47169edfaeb5ebb5cfc4932.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинцы не могут понять, что жители Крыма и Донбасса сами хотят остаться в составе России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Большинство украинцев на самом деле хотят урегулирования путем переговоров, но у них нереальные цели, как, например, вернуть Крым, который населен людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы быть частью Украины, и неоднократно давали это понять, &lt;…&gt; и то же самое с Донбассом", — отметил он.По словам эксперта, жители этих территорий чувствовали себя некомфортно при националистическом киевском режиме. При этом он также добавил, что у ВСУ заканчиваются людские ресурсы для ведения боевых действий."Фактически Украина ускоряет отступление с подготовленных позиций, которые она построила в Донбассе", — резюмировал Фриман.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973890974.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949448582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c78dc226a3be130c2cfaa69a45305376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Ускоряет отступление". В США высказались о Крыме и Донбассе

Фриман: украинцы не понимают, что Крым и Донбасс не хотят возвращаться назад

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинцы не могут понять, что жители Крыма и Донбасса сами хотят остаться в составе России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Большинство украинцев на самом деле хотят урегулирования путем переговоров, но у них нереальные цели, как, например, вернуть Крым, который населен людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы быть частью Украины, и неоднократно давали это понять, <…> и то же самое с Донбассом", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта
Вчера, 18:50
По словам эксперта, жители этих территорий чувствовали себя некомфортно при националистическом киевском режиме. При этом он также добавил, что у ВСУ заканчиваются людские ресурсы для ведения боевых действий.
"Фактически Украина ускоряет отступление с подготовленных позиций, которые она построила в Донбассе", — резюмировал Фриман.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСергей ШойгуУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала