https://ria.ru/20240920/krokus-1973754274.html

Барбершоп, где работал участник теракта в "Крокусе", может снова открыться

Барбершоп, где работал участник теракта в "Крокусе", может снова открыться - РИА Новости, 20.09.2024

Барбершоп, где работал участник теракта в "Крокусе", может снова открыться

Екатерина Абрамова. Хозяева барбершопа в городе Тейково в Ивановской области, где клиентов стриг обвиняемый в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:21

2024-09-20T08:21

2024-09-20T09:32

происшествия

коммерческая недвижимость

таджикистан

иваново

красногорск

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

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ТЕЙКОВО (Ивановская обл.), 20 сен – РИА Новости. Екатерина Абрамова. Хозяева барбершопа в городе Тейково в Ивановской области, где клиентов стриг обвиняемый в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов, снова установили вывеску, снятую сразу после трагедии, и продавцы соседних магазинов надеются, что барбершоп скоро откроется – по их словам, он очень востребован. В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Накануне этой даты корреспондент РИА Новости побывала в городе Тейково, где Файзов работал барбером. Сразу после трагедии вывеска с парикмахерской была снята – тогда, по словам местных, у салона дежурила полиция, потому что в соцсетях появились публикации о намерении устроить погром. Сейчас вывеска снова на месте. "Вывеска появилась, примерно в конце лета, но они закрыты. Предположения, что они откроются, понятно, появились, но здесь никого нет. Пару раз приходили хозяева, но общения у нас никакого нет, информации нет – откроются или не откроются и когда примерно", - рассказал РИА Новости продавец соседнего с барбершопом магазина Максим. По его словам, парикмахерская была популярным местом, стригли там хорошо, в том числе и Файзов, у них было много клиентов, и сейчас люди иногда приходят, спрашивают, когда барбершоп откроется. "Мы, конечно, надеемся, что они откроются и будут делать хорошие стрижки. В принципе, такой салон городу нужен. Всегда приятно ходить, когда тебя хорошо обслуживают", - отметил Максим. Продавец другого магазина уточнила в беседе с РИА Новости, что барбершоп открылся осенью прошлого года. По ее словам, хозяева возлагали на салон большие надежды, и, несмотря на то, что он не работает с 23 марта, платили аренду. "Наверное, откроются. Сейчас модно отращивать бороду, услуга востребована. Говорят, они подыскивают барбера", - сказала собеседница агентства. Она рассказала, что особым парикмахерским талантом славился именно Файзов. "Одна женщина мне даже фото показывала, как он подстриг ее сына. Говорила, вот бы найти того, кто не хуже сделает… Зачем Файзову было нужно делать то, что он сделал? Я думаю, тут вопрос денег", - сказала женщина. Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, был зарегистрирован в Иваново. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240903/krokus-1970118040.html

https://ria.ru/20240911/obyski-1971977489.html

https://ria.ru/20240916/obvinyaemyy-1972879024.html

таджикистан

иваново

красногорск

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Продавец магазина о работе барбершопа, где стриг клиентов обвиняемый в теракте в "Крокусе" На барбершопе в Тейково в Ивановской области, где клиентов стриг обвиняемый в теракте в "Крокусе" Файзов, снова появилась вывеска, снятая хозяевами сразу после трагедии. Продавец соседнего магазина Максим рассказал РИА Новости, что барбершоп пока не работает, но он и его коллеги надеются, что он скоро откроется – салон был очень популярен у местных жителей, люди часто интересуются, когда туда снова можно будет попасть. 2024-09-20T08:21 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, таджикистан, иваново, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл