https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html
"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов
"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов - РИА Новости, 20.09.2024
"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов
Катал всю ночь на машине, а потом затащил к себе в квартиру и изнасиловал — так, по версии СК, 26-летний Назарали Сайакбаров поступил с 16-летней школьницей из... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:00
2024-09-20T08:00
2024-09-20T08:04
происшествия
таджикистан
россия
магнитогорск
александр бастрыкин
челябинский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Катал всю ночь на машине, а потом затащил к себе в квартиру и изнасиловал — так, по версии СК, 26-летний Назарали Сайакбаров поступил с 16-летней школьницей из Магнитогорска. Сам он уверял следователей, что все было добровольно. О том, почему суд вынес вердикт, который не устроил никого, — в материале РИА Новости.Ночная поездкаНа днях в СМИ, соцсетях и мессенджерах поднялась шумиха по поводу "слишком мягкого" приговора Сайакбарову из Таджикистана, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.Это случилось еще в августе 2023-го. Тогда мигрант работал таксистом в Магнитогорске и во время одной из поездок познакомился с 16-летней Натальей (имя несовершеннолетней изменено). По его словам, так совпало, что в этот день он поругался с сожительницей, а пассажирка — со своим парнем. Сайакбаров несколько часов катал девушку по ночному городу, угощал пивом и шаурмой, а под утро предложил поехать к нему.В квартиру, согласно материалам уголовного дела, он затащил спутницу силой, стал к ней приставать. Получив отказ, изнасиловал. Утром отвез Наталью домой. Та рассказала обо всем родным, и вскоре таксиста задержали. Ему предъявили обвинение и на время следствия отправили в СИЗО.С помощью адвоката Сайакбаров подал апелляционную жалобу и попытался выйти из изолятора под подписку о невыезде, но безуспешно. "Он не имеет устойчивых социальных связей, постоянного места жительства на территории России, поэтому, находясь на свободе и опасаясь возможного большого срока наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда", — объяснил отказ судья.Правовая коллизияВ мае 2024-го Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска приговорил Сайакбарова к восьми годам колонии строгого режима. Максимальное наказание по статье — 15 лет.Мигрант с адвокатом обжаловали это решение в вышестоящей инстанции — Челябинском областном суде. На днях состоялось заседание. Новый вердикт шокировал общественность — квалификацию статьи изменили с третьей части на первую, срок снизили до трех с половиной лет, строгий режим заменили на общий."В таких уголовных делах обвиняемый достоверно должен знать возраст своего полового партнера, — объясняет источник в правоохранительных органах. — Бывает, девушки вводят в заблуждение. Но Наталья говорила Сайакбарову, что окончила девятый класс и поступила в колледж. Соответственно, он должен был понимать: она — несовершеннолетняя".Мигрант на допросах уверял: Наталья сказала ему, что ей 20 лет. И интимная близость была по обоюдному согласию."Коллизия, по сути, и заключается в том, как подсудимый субъективно оценил возраст девушки, — продолжает собеседник РИА Новости. — Чтобы судья мог сам посмотреть, на сколько лет выглядит потерпевшая, она по видеосвязи тоже принимала участие в заседании".Фиктивная регистрацияПро обвиняемого известно, что у него гражданство Таджикистана, в Россию перебрался в 2017-м, поселился в Магнитогорске, где быстро попал в поле зрения правоохранительных органов.По данным Орджоникидзевского райсуда, собственник частного жилого дома, некая Бачурина, зарегистрировала у себя троих иностранцев, включая Сайакбарова. Проверка показала, что регистрация была формальной, никто по данному адресу никогда не проживал."Регистрация Сайакбарова не соответствует требованиям действующего миграционного законодательства, поскольку нарушает интересы Российской Федерации и не позволяет осуществлять достоверный контроль и учет граждан", — говорится в постановлении суда.В итоге летом 2018-го полиция возбудила в отношении собственника жилья уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация граждан". Даже после этого Бачурина не приняла никаких мер по снятию иностранцев с регистрационного учета. Сайакбаров же отделался административным наказанием и оплатой госпошлины в размере 300 рублей.По информации Челябинской областной прокуратуры, в конце 2019-го мигрант получил вид на жительство и официально устроился работать таксистом. Его адвокат после звонка корреспондента РИА Новости бросил трубку, а затем вообще перестал отвечать. Мать потерпевшей также отказалась от каких-либо комментариев.Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. "В социальных медиа сообщается о том, что в 2023-м приезжий совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери участника СВО, — сообщили в ведомстве. — Однако приговором суда виновному назначено слишком мягкое наказание".О намерении обжаловать решение Челябинского областного суда также сообщила областная прокуратура. Не исключено, что наказание вновь ужесточат.
https://ria.ru/20240731/kriiminal-1962932285.html
https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html
https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html
таджикистан
россия
магнитогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таджикистан, россия, магнитогорск, александр бастрыкин, челябинский областной суд
Происшествия, Таджикистан, Россия, Магнитогорск, Александр Бастрыкин, Челябинский областной суд
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Катал всю ночь на машине, а потом затащил к себе в квартиру и изнасиловал — так, по версии СК, 26-летний Назарали Сайакбаров поступил с 16-летней школьницей из Магнитогорска. Сам он уверял следователей, что все было добровольно. О том, почему суд вынес вердикт, который не устроил никого, — в материале РИА Новости.
На днях в СМИ, соцсетях и мессенджерах поднялась шумиха по поводу "слишком мягкого" приговора Сайакбарову из Таджикистана, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.
Это случилось еще в августе 2023-го. Тогда мигрант работал таксистом в Магнитогорске и во время одной из поездок познакомился с 16-летней Натальей (имя несовершеннолетней изменено). По его словам, так совпало, что в этот день он поругался с сожительницей, а пассажирка — со своим парнем. Сайакбаров несколько часов катал девушку по ночному городу, угощал пивом и шаурмой, а под утро предложил поехать к нему.
В квартиру, согласно материалам уголовного дела, он затащил спутницу силой, стал к ней приставать. Получив отказ, изнасиловал. Утром отвез Наталью домой. Та рассказала обо всем родным, и вскоре таксиста задержали. Ему предъявили обвинение и на время следствия отправили в СИЗО.
С помощью адвоката Сайакбаров подал апелляционную жалобу и попытался выйти из изолятора под подписку о невыезде, но безуспешно. "Он не имеет устойчивых социальных связей, постоянного места жительства на территории России, поэтому, находясь на свободе и опасаясь возможного большого срока наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда", — объяснил отказ судья.
В мае 2024-го Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска приговорил Сайакбарова к восьми годам колонии строгого режима. Максимальное наказание по статье — 15 лет.
Мигрант с адвокатом обжаловали это решение в вышестоящей инстанции — Челябинском областном суде. На днях состоялось заседание. Новый вердикт шокировал общественность — квалификацию статьи изменили с третьей части на первую, срок снизили до трех с половиной лет, строгий режим заменили на общий.
"В таких уголовных делах обвиняемый достоверно должен знать возраст своего полового партнера, — объясняет источник в правоохранительных органах. — Бывает, девушки вводят в заблуждение. Но Наталья говорила Сайакбарову, что окончила девятый класс и поступила в колледж. Соответственно, он должен был понимать: она — несовершеннолетняя".
Мигрант на допросах уверял: Наталья сказала ему, что ей 20 лет. И интимная близость была по обоюдному согласию.
"Коллизия, по сути, и заключается в том, как подсудимый субъективно оценил возраст девушки, — продолжает собеседник РИА Новости. — Чтобы судья мог сам посмотреть, на сколько лет выглядит потерпевшая, она по видеосвязи тоже принимала участие в заседании".
Про обвиняемого известно, что у него гражданство Таджикистана, в Россию перебрался в 2017-м, поселился в Магнитогорске, где быстро попал в поле зрения правоохранительных органов.
По данным Орджоникидзевского райсуда, собственник частного жилого дома, некая Бачурина, зарегистрировала у себя троих иностранцев, включая Сайакбарова. Проверка показала, что регистрация была формальной, никто по данному адресу никогда не проживал.
"Регистрация Сайакбарова не соответствует требованиям действующего миграционного законодательства, поскольку нарушает интересы Российской Федерации и не позволяет осуществлять достоверный контроль и учет граждан", — говорится в постановлении суда.
В итоге летом 2018-го полиция возбудила в отношении собственника жилья уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация граждан". Даже после этого Бачурина не приняла никаких мер по снятию иностранцев с регистрационного учета. Сайакбаров же отделался административным наказанием и оплатой госпошлины в размере 300 рублей.
По информации Челябинской областной прокуратуры, в конце 2019-го мигрант получил вид на жительство и официально устроился работать таксистом. Его адвокат после звонка корреспондента РИА Новости бросил трубку, а затем вообще перестал отвечать. Мать потерпевшей также отказалась от каких-либо комментариев.
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. "В социальных медиа сообщается о том, что в 2023-м приезжий совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери участника СВО, — сообщили в ведомстве. — Однако приговором суда виновному назначено слишком мягкое наказание".
О намерении обжаловать решение Челябинского областного суда также сообщила областная прокуратура. Не исключено, что наказание вновь ужесточат.