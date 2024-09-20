https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html

"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов

"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов - РИА Новости, 20.09.2024

"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов

Катал всю ночь на машине, а потом затащил к себе в квартиру и изнасиловал — так, по версии СК, 26-летний Назарали Сайакбаров поступил с 16-летней школьницей из... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:04

происшествия

таджикистан

россия

магнитогорск

александр бастрыкин

челябинский областной суд

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Катал всю ночь на машине, а потом затащил к себе в квартиру и изнасиловал — так, по версии СК, 26-летний Назарали Сайакбаров поступил с 16-летней школьницей из Магнитогорска. Сам он уверял следователей, что все было добровольно. О том, почему суд вынес вердикт, который не устроил никого, — в материале РИА Новости.Ночная поездкаНа днях в СМИ, соцсетях и мессенджерах поднялась шумиха по поводу "слишком мягкого" приговора Сайакбарову из Таджикистана, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.Это случилось еще в августе 2023-го. Тогда мигрант работал таксистом в Магнитогорске и во время одной из поездок познакомился с 16-летней Натальей (имя несовершеннолетней изменено). По его словам, так совпало, что в этот день он поругался с сожительницей, а пассажирка — со своим парнем. Сайакбаров несколько часов катал девушку по ночному городу, угощал пивом и шаурмой, а под утро предложил поехать к нему.В квартиру, согласно материалам уголовного дела, он затащил спутницу силой, стал к ней приставать. Получив отказ, изнасиловал. Утром отвез Наталью домой. Та рассказала обо всем родным, и вскоре таксиста задержали. Ему предъявили обвинение и на время следствия отправили в СИЗО.С помощью адвоката Сайакбаров подал апелляционную жалобу и попытался выйти из изолятора под подписку о невыезде, но безуспешно. "Он не имеет устойчивых социальных связей, постоянного места жительства на территории России, поэтому, находясь на свободе и опасаясь возможного большого срока наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда", — объяснил отказ судья.Правовая коллизияВ мае 2024-го Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска приговорил Сайакбарова к восьми годам колонии строгого режима. Максимальное наказание по статье — 15 лет.Мигрант с адвокатом обжаловали это решение в вышестоящей инстанции — Челябинском областном суде. На днях состоялось заседание. Новый вердикт шокировал общественность — квалификацию статьи изменили с третьей части на первую, срок снизили до трех с половиной лет, строгий режим заменили на общий."В таких уголовных делах обвиняемый достоверно должен знать возраст своего полового партнера, — объясняет источник в правоохранительных органах. — Бывает, девушки вводят в заблуждение. Но Наталья говорила Сайакбарову, что окончила девятый класс и поступила в колледж. Соответственно, он должен был понимать: она — несовершеннолетняя".Мигрант на допросах уверял: Наталья сказала ему, что ей 20 лет. И интимная близость была по обоюдному согласию."Коллизия, по сути, и заключается в том, как подсудимый субъективно оценил возраст девушки, — продолжает собеседник РИА Новости. — Чтобы судья мог сам посмотреть, на сколько лет выглядит потерпевшая, она по видеосвязи тоже принимала участие в заседании".Фиктивная регистрацияПро обвиняемого известно, что у него гражданство Таджикистана, в Россию перебрался в 2017-м, поселился в Магнитогорске, где быстро попал в поле зрения правоохранительных органов.По данным Орджоникидзевского райсуда, собственник частного жилого дома, некая Бачурина, зарегистрировала у себя троих иностранцев, включая Сайакбарова. Проверка показала, что регистрация была формальной, никто по данному адресу никогда не проживал."Регистрация Сайакбарова не соответствует требованиям действующего миграционного законодательства, поскольку нарушает интересы Российской Федерации и не позволяет осуществлять достоверный контроль и учет граждан", — говорится в постановлении суда.В итоге летом 2018-го полиция возбудила в отношении собственника жилья уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация граждан". Даже после этого Бачурина не приняла никаких мер по снятию иностранцев с регистрационного учета. Сайакбаров же отделался административным наказанием и оплатой госпошлины в размере 300 рублей.По информации Челябинской областной прокуратуры, в конце 2019-го мигрант получил вид на жительство и официально устроился работать таксистом. Его адвокат после звонка корреспондента РИА Новости бросил трубку, а затем вообще перестал отвечать. Мать потерпевшей также отказалась от каких-либо комментариев.Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. "В социальных медиа сообщается о том, что в 2023-м приезжий совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери участника СВО, — сообщили в ведомстве. — Однако приговором суда виновному назначено слишком мягкое наказание".О намерении обжаловать решение Челябинского областного суда также сообщила областная прокуратура. Не исключено, что наказание вновь ужесточат.

https://ria.ru/20240731/kriiminal-1962932285.html

https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html

https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, таджикистан, россия, магнитогорск, александр бастрыкин, челябинский областной суд