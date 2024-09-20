https://ria.ru/20240920/konkurs-1973707858.html

Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор проектов КМСП

Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор проектов КМСП - РИА Новости, 20.09.2024

Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор проектов КМСП

Победители конкурса "Создай НАШЕ" успешно прошли "МСП: Акселератор молодежных проектов", возможность принять в нем участие получили 30 человек из 20 регионов,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:00

2024-09-20T12:00

2024-09-20T12:00

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корпорация мсп

александр исаевич

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Победители конкурса "Создай НАШЕ" успешно прошли "МСП: Акселератор молодежных проектов", возможность принять в нем участие получили 30 человек из 20 регионов, ставших лучшими по итогам состоявшегося весной 2024 года конкурсного отбора, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Среди всех субъектов РФ лидерами по количеству участников стали Республика Татарстан и Санкт-Петербург — по три человека. По два человека приехали из Нижегородской области, Алтайского края, Москвы, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. По одному представителю было от Амурской области, Забайкальского края, Калужской и Кировской областей, Красноярского края, Московской, Омской, Пензенской областей, Пермского края, Саратовской, Сахалинской и Ярославской областей."Программа "МСП: Акселератор молодежных проектов", стартовавшая 12 июля, стала продолжением конкурса "Создай НАШЕ", который мы проводили совместно с Агентством стратегических инициатив. Благодаря участию в конкурсе 30 лучших молодых предпринимателей страны, несмотря на свой возраст, уже смогли громко заявить о себе. Наш акселератор собрал очень разных по сферам деятельности участников: шесть из них представляют производство одежды и аксессуаров, два — розничную торговлю по почте или через интернет", - сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что остальные сферы уникальны и не повторяются, это в том числе пчеловодство, производство спецодежды, производство парфюмерных и косметических средств, образование для детей, взрослых и другие. У компаний, которые имели продажи до начала программы, выручка увеличилась в среднем на 30%.Среди участников программы "МСП: Акселератор молодежных проектов" большая часть (23 человека) являются индивидуальными предпринимателями или представляют компании возрастом не более двух лет. Еще семь участников — это физлица в возрасте от 14 до 28 лет, ИП или учредители зарегистрированных до 1 марта 2024 года юридических лиц."Федеральный конкурс "Создай НАШЕ" — это продолжение работы Агентства по поддержке молодых предпринимателей. Мы довольны результатами участников после акселератора: многие из них показали кратный рост выручки, качественное улучшение проекта и материальной базы. Это подтверждает правильность решения о продолжении конкурса на следующий год", — отметил директор направления "Молодые Профессионалы" АСИ Александр Вайно.Финал конкурса "Создай НАШЕ" состоялся 22 апреля. Его организовали и провели Корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив. Во время торжественной церемонии подведения итогов были названы 30 имен победителей. Каждый из них получил грант на развитие своего бизнеса в размере 1 миллиона рублей, а также возможность пройти программу "МСП: Акселератор молодежных проектов". Поддержка МСП оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости