https://ria.ru/20240920/knr-1973760266.html

СМИ: у получившей срок чиновницы в КНР было несколько десятков любовников

СМИ: у получившей срок чиновницы в КНР было несколько десятков любовников - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: у получившей срок чиновницы в КНР было несколько десятков любовников

Приговоренная к 13 годам тюрьмы за коррупцию чиновница из Китая была частым гостем частных ночных клубов и имела не менее 58 любовников среди подчиненных, пишет РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:14

2024-09-20T09:14

2024-09-20T10:46

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гуйчжоу

си цзиньпин

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ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Приговоренная к 13 годам тюрьмы за коррупцию чиновница из Китая была частым гостем частных ночных клубов и имела не менее 58 любовников среди подчиненных, пишет издание South China Morning Post. Ранее народный суд средней ступени городского округа Цзуньи китайской провинции Гуйчжоу приговорил к 13 годам тюремного заключения бывшую главу Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу Чжун Ян по делу о коррупции. Суд, в частности, признал Чжун Ян виновной в получении взяток на сумму в 1 миллион юаней (около 140 тысяч долларов). 1 сентября Чжун Ян была исключена из рядов КПК. Как пишет издание, Чжун Ян родилась в 1972 году и выросла в обычной семье, в 22 года она вступила в ряды Коммунистической партии Китая и постепенно достигла должности губернатора и заместителя секретаря парткома округа. Во время пребывания Чжун Ян на должности главы округа за ней закрепилось прозвище "красивый губернатор" за ее яркую внешность. Издание со ссылкой на сообщения китайских СМИ, сообщает, что у Чжун Ян "было 58 любовников и ее часто видели в частных ночных клубах". Отмечается, что у чиновницы были многочисленные романтические связи с мужчинами-подчиненными, она использовала "сверхурочную работу" и "командировки" в качестве предлогов для того, чтобы провести время с ними. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная "злокачественная опухоль", которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

https://ria.ru/20230823/shpion-1891628628.html

https://ria.ru/20240826/kitay-1968474042.html

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в мире, китай, гуйчжоу, си цзиньпин