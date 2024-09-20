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"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев

"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев - РИА Новости, 20.09.2024

"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:48

2024-09-20T14:48

2024-09-20T20:10

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В пятницу стало известно о ее прибытии в Киев. Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности."Фон дер лгунья приехала в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать массовые похищения. Убийства. Заключения в тюрьму и убийства журналистов. Огромную коррупцию, воровство денег налогоплательщиков ЕС и тот факт, что она поддерживает диктатора", — написал Боуз.По словам журналиста, именно в этом и проявляются европейские "ценности".Находящаяся с визитом фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине кредит в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html

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