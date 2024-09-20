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"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 20.09.2024 (обновлено: 20:10 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kiev-1973840997.html
"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев
"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев - РИА Новости, 20.09.2024
"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:48
2024-09-20T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запад
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В пятницу стало известно о ее прибытии в Киев. Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности."Фон дер лгунья приехала в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать массовые похищения. Убийства. Заключения в тюрьму и убийства журналистов. Огромную коррупцию, воровство денег налогоплательщиков ЕС и тот факт, что она поддерживает диктатора", — написал Боуз.По словам журналиста, именно в этом и проявляются европейские "ценности".Находящаяся с визитом фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине кредит в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
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в мире, украина, запад, владимир зеленский, нато, сша, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, киев
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"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев

Журналист Боуз обвинил фон дер Ляйен в прикрывании убийств на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В пятницу стало известно о ее прибытии в Киев. Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности.
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"Фон дер лгунья приехала в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать массовые похищения. Убийства. Заключения в тюрьму и убийства журналистов. Огромную коррупцию, воровство денег налогоплательщиков ЕС и тот факт, что она поддерживает диктатора", — написал Боуз.
По словам журналиста, именно в этом и проявляются европейские "ценности".
Находящаяся с визитом фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине кредит в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗападВладимир ЗеленскийНАТОСШАВооруженные силы УкраиныУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияG7Киев
 
 
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