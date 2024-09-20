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Израиль оспорил законность выдачи ордеров на арест Нетаньяху - РИА Новости, 20.09.2024
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19:57 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/izrail-1973921094.html
Израиль оспорил законность выдачи ордеров на арест Нетаньяху
Израиль оспорил законность выдачи ордеров на арест Нетаньяху - РИА Новости, 20.09.2024
Израиль оспорил законность выдачи ордеров на арест Нетаньяху
Власти Израиля оспорили юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе о законности выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:57
2024-09-20T19:57
в мире
израиль
великобритания
иран
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
хамас
лига арабских государств
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Израиля оспорили юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе о законности выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галант, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Израиля. "Израиль инициировал сегодня две различные юридические процедуры. В рамках первой из них Израиль дал ясно знать, что у МУС нет никаких полномочий в отношении рассматриваемого дела. Во второй процедуре Израиль подробно изложил грубые нарушения прокурором МУС конституции Суда и принципа взаимодополняемости. Прокурор не принял необходимые меры, чтобы позволить Израилю реализовать свое право самостоятельно расследовать выдвинутые им претензии, перед тем, как предпринимать какие-то собственные действия", - говорится в сообщении. В заявлении также отмечается, что прокурор международного суда относится к государству Израиль предвзято. Несмотря на это Израиль остается непоколебимым в своей приверженности верховенству закона и правосудия и будет продолжать защищать своих граждан от продолжающихся нападений и зверств со стороны палестинского движения ХАМАС и других спонсируемых Ираном террористических организаций, в соответствии с международным правом. В сентябре главы МИД Лиги арабский государств (ЛАГ) призвали Международный уголовный суд (МУС) выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Страны также подчеркнули свое согласие присоединиться иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН и призвали суд вынести решение по этому иску. В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена. В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
https://ria.ru/20240503/ssha-1943590851.html
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в мире, израиль, великобритания, иран, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Великобритания, Иран, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, ХАМАС, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль оспорил законность выдачи ордеров на арест Нетаньяху

Израиль оспорил решение МУС арестовать Нетаньяху и Галанта

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Израиля оспорили юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе о законности выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галант, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Израиля.
"Израиль инициировал сегодня две различные юридические процедуры. В рамках первой из них Израиль дал ясно знать, что у МУС нет никаких полномочий в отношении рассматриваемого дела. Во второй процедуре Израиль подробно изложил грубые нарушения прокурором МУС конституции Суда и принципа взаимодополняемости. Прокурор не принял необходимые меры, чтобы позволить Израилю реализовать свое право самостоятельно расследовать выдвинутые им претензии, перед тем, как предпринимать какие-то собственные действия", - говорится в сообщении.
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В заявлении также отмечается, что прокурор международного суда относится к государству Израиль предвзято. Несмотря на это Израиль остается непоколебимым в своей приверженности верховенству закона и правосудия и будет продолжать защищать своих граждан от продолжающихся нападений и зверств со стороны палестинского движения ХАМАС и других спонсируемых Ираном террористических организаций, в соответствии с международным правом.
В сентябре главы МИД Лиги арабский государств (ЛАГ) призвали Международный уголовный суд (МУС) выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Страны также подчеркнули свое согласие присоединиться иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН и призвали суд вынести решение по этому иску.
В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена.
В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
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В миреИзраильВеликобританияИранБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный судХАМАСЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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