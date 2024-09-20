https://ria.ru/20240920/ispaniya-1973894591.html

МИД Испании потребовал от правых извинений за слова о выборах в Венесуэле

МИД Испании потребовал от правых извинений за слова о выборах в Венесуэле - РИА Новости, 20.09.2024

МИД Испании потребовал от правых извинений за слова о выборах в Венесуэле

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил в интервью, что ожидает от главной оппозиционной правой Народной партии (НП) извинений за слова о... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:33

2024-09-20T17:33

2024-09-20T17:33

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МАДРИД, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил в интервью, что ожидает от главной оппозиционной правой Народной партии (НП) извинений за слова о том, что Мадрид участвовал в принуждении экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса Уррутии подписать документ о признании результатов выборов в республике. Ранее Гонсалес сообщил, что добровольно подписал письмо с признанием результатов голосования перед своим отъездом в Испанию. "В коммюнике ясно сказано, что единственным человеком, который может прояснить принятые решения и то, что произошло в резиденции посла, является Эдмундо Гонсалес. Я сожалею, что НП вынудила Эдмундо Гонсалеса выступить с этим заявлением", - сказал он во время интервью на телеканале TVE, в рамках которого он несколько раз потребовал от НП и ее лидера Альберто Нуньеса Фейхоо извиниться перед испанской дипломатической службой за обвинения, которые он считает очень серьезными Глава МИД выступил с этими заявлениями после того, как Фейхоо призвал заменить испанского посла в Каракасе Рамона Сантоса и отправить в отставку министра иностранных дел страны. Кроме того, лидер правых потребовал объяснений от премьер-министра Испании Педро Санчеса по поводу принуждения во время подписания документа с признанием результатов выборов в Венесуэле. Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, который встречался с Гонсалесом в посольстве Испании, заявил, что тот перед бегством в Мадрид, где он получил убежище, подписал документ о признании решений судебной власти, связанных с результатами выборов президента, а также об отказе от попыток представлять за рубежом правительство Венесуэлы. Родригес рассказал о подробностях их встречи, которая состоялась 7 сентября в посольстве Испании, а также показал фотографии переговоров с участием посла Испании. Хорхе Родригес отверг утверждения Гонсалеса об оказываемом давлении и призвал экс-кандидата опровергнуть свои заявления в течение суток. В противном случае он пообещал опубликовать другие свидетельства их переговоров в подтверждение своей правоты. Министерство иностранных дел Испании в ночь на 8 сентября заявило, что правительство подтвердило предоставление убежища экс-кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу и вывезло его из страны военным самолетом с разрешением на безопасный выезд от Каракаса. Политик прибыл на авиабазу в Мадриде той же ночью в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио. Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса - бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве тогда заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240913/venesuela-1972415524.html

https://ria.ru/20240917/venesuela-1973283005.html

https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венесуэла, испания, мадрид, хорхе родригес, хосе мануэль альбарес, педро санчес