https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973873595.html
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 20.09.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:30
2024-09-20T16:30
2024-09-20T16:30
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
иван приходько
нато
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Иван Приходько, НАТО, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Мэр Приходько: в Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО