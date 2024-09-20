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В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973873595.html
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 20.09.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:30
2024-09-20T16:30
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
иван приходько
нато
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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горловка
калининский район
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горловка, калининский район, иван приходько, нато, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Иван Приходько, НАТО, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Мэр Приходько: в Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр.
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Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районИван ПриходькоНАТОПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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