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Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973864524.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела - РИА Новости, 20.09.2024
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела
Ряд домостроений и автобус получили повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:01
2024-09-20T16:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Ряд домостроений и автобус получили повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "При осуществлении рейса на остановке "Ртутный Комбинат" (Никитовский район Горловки) в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден автобус маршрута № 2. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении мэра. Приходько также сообщил что ряд домостроений в поселках шахты имени Изотова и Зайцево получили повреждения. Представительство ДНР в СЦКК сообщало в пятницу, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять раз сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотников. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела

Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадали домостроения и автобус

© Фото : Приходько РИК / TelegramПассажирский автобус в Горловке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Пассажирский автобус в Горловке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Пассажирский автобус в Горловке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Ряд домостроений и автобус получили повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"При осуществлении рейса на остановке "Ртутный Комбинат" (Никитовский район Горловки) в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден автобус маршрута № 2. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении мэра.
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Приходько также сообщил что ряд домостроений в поселках шахты имени Изотова и Зайцево получили повреждения.
Представительство ДНР в СЦКК сообщало в пятницу, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять раз сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотников.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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