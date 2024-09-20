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Украинские войска нанесли удар по автовокзалу в Горловке
Украинские войска нанесли удар по автовокзалу в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские войска нанесли удар по автовокзалу в Горловке
Украинские войска ночью нанесли прицельный удар по автовокзалу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:34
2024-09-20T08:34
2024-09-20T08:34
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли прицельный удар по автовокзалу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Минувшей ночью украинские террористы нанесли прицельный удар по горловскому автовокзалу", - написал мэр. Он также рассказал, что в результате ночных обстрелов Горловки повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Украинские войска нанесли удар по автовокзалу в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ ночью нанесли прицельный удар по автовокзалу в Горловке