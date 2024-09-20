https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973755854.html

Украинские войска нанесли удар по автовокзалу в Горловке

Украинские войска нанесли удар по автовокзалу в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские войска нанесли удар по автовокзалу в Горловке

Украинские войска ночью нанесли прицельный удар по автовокзалу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:34

2024-09-20T08:34

2024-09-20T08:34

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горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли прицельный удар по автовокзалу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Минувшей ночью украинские террористы нанесли прицельный удар по горловскому автовокзалу", - написал мэр. Он также рассказал, что в результате ночных обстрелов Горловки повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия