https://ria.ru/20240920/genassambleya-1973930018.html

Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отказать планам Зеленского

Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отказать планам Зеленского - РИА Новости, 20.09.2024

Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отказать планам Зеленского

Участники Генассамблеи ООН должны сказать решительное "нет" планам Владимира Зеленского, которые ведут к нарастанию конфликта, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:39

2024-09-20T21:39

2024-09-20T21:39

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участники Генассамблеи ООН должны сказать решительное "нет" планам Владимира Зеленского, которые ведут к нарастанию конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24". "Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказать решительное "нет" и действиям Израиля на Ближнем Востоке и плана Зеленского, которые могут вести, опять же, только к нарастанию противостояния", - сказал Слуцкий. Он отметил, что также призывает к этому кандидатов в президент США - Дональда Трампа и Камалу Харрис, а также всех тех благоразумных политиков, которые понимают происходящее. По его словам, они не обязательно должны быть за Россию, но они должны и обязаны быть за мир перед теми, кто их поддерживает, выдвигает и избирает. Ранее адимир Зеленский заявил в своём Telegram-канале, что якобы полностью подготовлен план победы Украины. В августе он заявлял, что этот план содержит и мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

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