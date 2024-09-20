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ЕК не исключила, что Украине придется самой выплачивать кредит от G7

ЕК не исключила, что Украине придется самой выплачивать кредит от G7 - РИА Новости, 20.09.2024

ЕК не исключила, что Украине придется самой выплачивать кредит от G7

В Еврокомиссии не исключили, что Украине придется самой выплачивать инициированный странами "Большой семерки" кредит в 45 миллиардов евро (50 миллиардов... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:49

2024-09-20T16:49

2024-09-20T16:49

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии не исключили, что Украине придется самой выплачивать инициированный странами "Большой семерки" кредит в 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) в случае, если поступлений доходов от иммобилизованных российских активов окажется недостаточно. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. По мнению ЕК, погашение кредита может растянуться на 40 лет. "Если указанных сумм будет недостаточно, наше предложение устанавливает, что Украина сама будет покрывать оставшиеся финансовые обязательства", - указывается в пояснении ЕК к ее предложению по кредиту Киеву. При этом в ЕК также особо подчеркнули, что, в принципе, готовы отвечать только за обещанные Киеву Брюсселем 35 миллиардов евро из общего кредита G7 на 45 миллиардов, "по кредитам других участников ЕС ответственности за погашение не несет". После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов (45 млрд евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. -0-

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цены на нефть, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии