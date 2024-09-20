https://ria.ru/20240920/chernyshenko-1973847583.html

Чернышенко выступил на конференции "Юные техники и изобретатели"

Чернышенко выступил на конференции "Юные техники и изобретатели" - РИА Новости, 20.09.2024

Чернышенко выступил на конференции "Юные техники и изобретатели"

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко направил приветствие участникам и гостям XI Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", отметив, что... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:02

2024-09-20T15:02

2024-09-20T15:08

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко направил приветствие участникам и гостям XI Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", отметив, что правительство РФ создает все условия для профессионального и творческого роста молодежи. Всероссийская конференция "Юные техники и изобретатели" проходит в Госдуме в пятницу. Это ежегодное мероприятие, целью которого является раскрытие творческого потенциала детей и молодежи в сфере науки и техники, знакомство с деятельностью Думы и предложениями ведущих вузов страны. "Рад приветствовать участников и гостей XI Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", талантливую молодежь, преподавателей и экспертов. В объявленное президентом Владимиром Путиным десятилетие науки и технологий проведение таких мероприятий имеет особое значение. Мы стремимся вовлечь как можно больше учащихся в науку, рассказать им о широких перспективах, которые открывает сфера исследований и разработок. Ребята, сегодня правительство России создает все условия для вашего профессионального и творческого роста", - зачитал приветствие Чернышенко депутат Госдумы Владимир Кононов. В приветствии Чернышенко также отметил, что по всей стране работают центры обучения "Точка роста", школьные технопарки "Кванториум" и центры цифрового образования IT-кубы, где можно освоить дополнительные навыки. "За вами технологическое будущее государства… Представленные на конференции проекты демонстрируют то, что в стране растет новая юная команда техников и изобретателей… Желаю всем участникам конференции успехов, плодотворных дискуссий, новых открытий и научных достижений", - говорилось в приветствии.

https://ria.ru/20240913/chernyshenko-1972526005.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, владимир кононов, госдума рф, кванториум, социальный навигатор, сн_образование