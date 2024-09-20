https://ria.ru/20240920/briks-1973801964.html
Глава МИД КНДР заявила о росте влияния БРИКС
Глава МИД КНДР заявила о росте влияния БРИКС - РИА Новости, 20.09.2024
Глава МИД КНДР заявила о росте влияния БРИКС
Роль и влияние БРИКС растут с каждым днем, объединение способствует построению справедливого миропорядка, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на одной... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:37
2024-09-20T12:37
2024-09-20T12:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Роль и влияние БРИКС растут с каждым днем, объединение способствует построению справедливого миропорядка, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на одной из сессий мероприятия. В начале выступления глава дипведомства отметила, что она очень рада возможности находиться на форуме и поддерживать всех женщин, которые участвуют в этом мероприятии. "Моя страна не является членом БРИКС, но мое присутствие здесь говорит о поддержке нашего правительства БРИКС и усилиям, которые прилагает Россия во главе с госпожой Матвиенко… БРИКС превратился в престижную площадку, способствующую построению справедливого многополярного миропорядка. Его влияние и статус положение продолжают расти с каждым днем", - отметила она. "Я уверена, что этот форум будет очень важен для усиления роли БРИКС и роли женщин во всем мире" , - заявила Цой Сон Хи. В конце выступления глава МИД КНДР призналась в любви к Санкт-Петербургу. "А еще я хотела бы сказать, что я люблю этот город - Санкт-Петербург", - добавила она.
https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972797813.html
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россия, санкт-петербург, цой сон хи, брикс, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Цой Сон Хи, БРИКС, В мире
Глава МИД КНДР заявила о росте влияния БРИКС
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: роль и влияние БРИКС растут с каждым днем