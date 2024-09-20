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В Белом доме потребовали, чтобы Байден пустил прессу на встречи с лидерами - РИА Новости, 20.09.2024
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23:03 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/biden-1973935282.html
В Белом доме потребовали, чтобы Байден пустил прессу на встречи с лидерами
В Белом доме потребовали, чтобы Байден пустил прессу на встречи с лидерами - РИА Новости, 20.09.2024
В Белом доме потребовали, чтобы Байден пустил прессу на встречи с лидерами
Глава ассоциации корреспондентов Белого дома Юджин Дэниелс возмутилась намерением президента США Джо Байдена встретиться за закрытыми дверями с лидерами... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:03
2024-09-20T23:03
в мире
япония
сша
австралия
джо байден
синдзо абэ
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Глава ассоциации корреспондентов Белого дома Юджин Дэниелс возмутилась намерением президента США Джо Байдена встретиться за закрытыми дверями с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD (стратегическая встреча лидеров Австралии, Индии, США и Японии по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе). "Я не могу вспомнить, чтобы этот президент проводил двусторонние встречи на американской земле и прессу, а значит, американский народ, не допускали на них", - говорится в заявлении Дэниелс на сайте ассоциации. По ее словам, несмотря на необходимые меры безопасности, важно, чтобы прессу допустили хотя бы на приветственную часть. Глава ассоциации призвала Белый дом пересмотреть свой подход. Двусторонние встречи с лидерами пройдут в предстоящую субботу в закрытом от журналистов формате в штате Делавэр, где живет Байден. В Белом доме говорили, что для американского лидера важно привезти коллег "к себе домой". Журналисты высказали разочарование тем, что этот прием не увидит мир. Формат QUAD (четырехсторонняя встреча по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.
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в мире, япония, сша, австралия, джо байден, синдзо абэ
В мире, Япония, США, Австралия, Джо Байден, Синдзо Абэ
В Белом доме потребовали, чтобы Байден пустил прессу на встречи с лидерами

В Белом доме потребовали, чтобы Байден пустил прессу на встречи в формате QUAD

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Глава ассоциации корреспондентов Белого дома Юджин Дэниелс возмутилась намерением президента США Джо Байдена встретиться за закрытыми дверями с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD (стратегическая встреча лидеров Австралии, Индии, США и Японии по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе).
"Я не могу вспомнить, чтобы этот президент проводил двусторонние встречи на американской земле и прессу, а значит, американский народ, не допускали на них", - говорится в заявлении Дэниелс на сайте ассоциации.
По ее словам, несмотря на необходимые меры безопасности, важно, чтобы прессу допустили хотя бы на приветственную часть. Глава ассоциации призвала Белый дом пересмотреть свой подход.
Двусторонние встречи с лидерами пройдут в предстоящую субботу в закрытом от журналистов формате в штате Делавэр, где живет Байден. В Белом доме говорили, что для американского лидера важно привезти коллег "к себе домой". Журналисты высказали разочарование тем, что этот прием не увидит мир.
Формат QUAD (четырехсторонняя встреча по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.
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В миреЯпонияСШААвстралияДжо БайденСиндзо Абэ
 
 
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