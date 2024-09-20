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В Чувашии машина столкнулась с поездом, погибла женщина - РИА Новости, 20.09.2024
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17:19 20.09.2024 (обновлено: 17:22 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/avariya-1973888088.html
В Чувашии машина столкнулась с поездом, погибла женщина
В Чувашии машина столкнулась с поездом, погибла женщина - РИА Новости, 20.09.2024
В Чувашии машина столкнулась с поездом, погибла женщина
Один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Новочебоксарске, сообщает МВД... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:19
2024-09-20T17:22
происшествия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Новочебоксарске, сообщает МВД Чувашии. Авария произошла в пятницу около 15.00 мск на автодороге "Атлашево-Кугеси-Новочебоксарск". "По предварительным данным, "Лада Калина", двигаясь на запрещающий сигнал семафора, столкнулась на переезде с грузовым составом новочебоксарского предприятия. Пассажирка легкового авто, сидевшая рядом с водителем, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще три человека из "Калины", включая девятилетнюю дочь женщины-водителя, доставлены в больницу", - говорится в сообщении. По словам водителя, она не заметила красный сигнал из-за солнца, сообщает МВД Чувашии. Вагоны состава повреждений не получили, добавили в ведомстве.
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новочебоксарск
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происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии машина столкнулась с поездом, погибла женщина

В Чувашии машина столкнулась с поездом, погибла женщина, 3 человека пострадали

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеДТП на железнодорожном переезде в Чувашии
ДТП на железнодорожном переезде в Чувашии - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике
ДТП на железнодорожном переезде в Чувашии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Новочебоксарске, сообщает МВД Чувашии.
Авария произошла в пятницу около 15.00 мск на автодороге "Атлашево-Кугеси-Новочебоксарск".
"По предварительным данным, "Лада Калина", двигаясь на запрещающий сигнал семафора, столкнулась на переезде с грузовым составом новочебоксарского предприятия. Пассажирка легкового авто, сидевшая рядом с водителем, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще три человека из "Калины", включая девятилетнюю дочь женщины-водителя, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По словам водителя, она не заметила красный сигнал из-за солнца, сообщает МВД Чувашии.
Вагоны состава повреждений не получили, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияНовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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